Іменинник у короні та ведмеді: Козловський із дружиною влаштували пишне свято на честь 1-річчя сина. Фото
Нещодавно свій перший день народження відсвяткував син співака Віталія Козловського Оскар. З цієї нагоди батьки іменинника влаштували йому яскраву вечірку.
Фотографіями з події поділилася мама Оскара, дружина музиканта і піарниця Юлія Бакуменко. Для святкування були підготовлені локація з кульками у біло-бежевих і блакитних кольорах, а також триярусний тортик з ведмедиком.
Віталій вдягнув синій костюм, а іменинник — блакитний. На голові хлопчика була корона. Кохана артиста віддала перевагу білій спідниці та жакету.
"1 рік Оскара. Таке затишне і тепле святкування в колі близьких людей", — написала Бакуменко.
До речі, у сам день народження сина Козловський не забув ніжно його привітати.
Нагадаємо, про своє одруження співак розповів понад рік тому, а через місяць зізнався, що став батьком. Тоді ж він вперше показав свою кохану. Нещодавно Віталію виповнилося 40 років. З цієї нагоди він попозував з родиною на теплих фото.
"Пишу і реву": Козловський похвалився першим словом і першою усмішкою сина
"Супермамам великий респект": дружина Козловського різко висловилася про непрохані поради щодо материнства
"Нікому нічого не сказали": дружина Козловського у річницю їхнього шлюбу пригадала, як вони розписувалися