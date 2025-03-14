Іменинник у короні та ведмеді: Козловський із дружиною влаштували пишне свято на честь 1-річчя сина. Фото

Нещодавно свій перший день народження відсвяткував син співака Віталія Козловського Оскар. З цієї нагоди батьки іменинника влаштували йому яскраву вечірку.

Фотографіями з події поділилася мама Оскара, дружина музиканта і піарниця Юлія Бакуменко. Для святкування були підготовлені локація з кульками у біло-бежевих і блакитних кольорах, а також триярусний тортик з ведмедиком.

Віталій вдягнув синій костюм, а іменинник — блакитний. На голові хлопчика була корона. Кохана артиста віддала перевагу білій спідниці та жакету.

Ошатна родина зібралася разом, щоб привітати Оскара Усі фото @artem_oneshchak

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Татко підтримував сина, поки той традиційно обирав між різними предметами та іграшками

"1 рік Оскара. Таке затишне і тепле святкування в колі близьких людей", — написала Бакуменко.

Невже батькам торт сподобався більше, ніж імениннику?

Мама теж попозувала з синочком

Оскар старанно витримав усі конкурси та ігри

Для 37-річної Юлії та 40-річного Віталія це перша дитина

До речі, у сам день народження сина Козловський не забув ніжно його привітати.

Нагадаємо, про своє одруження співак розповів понад рік тому, а через місяць зізнався, що став батьком. Тоді ж він вперше показав свою кохану. Нещодавно Віталію виповнилося 40 років. З цієї нагоди він попозував з родиною на теплих фото.