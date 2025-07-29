59-річна Кроуфорд у шортиках і топі блиснула пласким животом на пірсі. Фото

Сінді Кроуфорд у шортах посвітила стрункими ногами біля водойми Фото instagram

59-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд потішила шанувальників новим літнім контентом.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала знімок, на якому у білих шортиках і сірій кофтині весело стрибнула на пірсі. Її волосся ефектно розліталося на тлі водойми.

"Стрибаю в новий тиждень", — підписала вона допис.

Манекенниця похвалилася пласким животом і стрункими ногами Фото instagram

Не так давно Сінді позувала для сексуальної фотосесії на даху й наробила грайливих фото у мереживі. А ще вона зі своєю родиною в ошатній сукенці відвідувала Бродвей.

До речі, модель та її чоловік, підприємиць Ренді Гербер, з яким вона нещодавно святкувала річницю, мають двох спільних дітей: 23-річну Каю Гербер і 26-річного Преслі Вокера.