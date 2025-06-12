Крук у зміїному бікіні та спідниці граційно попозувала на відпочинку в Дубаї

Екстелеведуча і блогерка Валерія Крук продовжує спамити пляжним контентом з ОАЕ.

У своєму Instagram вона запостила фото у пляжному комплекті в зміїний принт, де похизувалася ідеальною формою.

Схоже, в Дубаї у блогерки прокидається особливе бажання фотографуватися Фото yulianaestetika

Щоб мати такий животик, Валерія робить спеціальні ін'єкції

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Валерія зробила акцент на живіт

Ну просто-таки зміїна грація

Минулого року Валерія Крук спеціально для ТаблоID розповідала про свій догляд за обличчям та застерегла інших жінок від помилок, яких допускалася сама.

Також блогерка показувала, який вигляд мала її фігура 11 років тому, та як їй вдалося змінити її.

До речі, минулого року Крук вже говорила, що на одній генетиці "далеко не заїдеш".