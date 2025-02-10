Мішина в бікіні обпекла свою п'яту точку заради фото

Акторка Ксенія Мішина, яка з сином Платоном відпочиває в Таїланді, поділилася у Instagram новими фото в купальнику, які коштували їй обпеченої дупці. Адже позувала 35-річна красуня на розпеченому камінні.

"Я могла б підписати це фото: "Обережно, мною можна обпектися", але по факту обпеклася тут я, точніш, моя п'ята точка, поки шукався гарний ракурс", - повідомила Ксю.

Справжня акторка, як-от Ксенія Мішина, здатна завмерти у млосній позі, коли насправді їй сильно пече в дупцю Фото з Instagram Мішиної

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Тортури були того варті

Нагадаємо, раніше Мішина з сином зняли на пляжі кумедне відео, де попадали на пісок.

Як відомо, торік відомий телеведучий зізнався, що йому дуже подобалася Ксенія і він хотів стосунків із нею.