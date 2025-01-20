Мішина у купальнику похизувалася рельєфним тілом у басейні й поміркувала про силу життя

Марія Ткаченко 20 січня, 15:45
Ксенія Мішина
Фото Olga Myshura

Акторка Ксенія Мішина, яка перебуває з сином Платоном на Самуї, має час не лише на пляжний відпочинок, а і на філософські роздуми про важливі речі. Своїми думками та фото у бікіні 35-річна кралечка поділилася у Instagram.

"Ми пізнаємо себе протягом усього життя. Кожен наш день — це низка змін, які ми переживаємо. Вони надихають,вони тривожать. Але в своїй суті вони завжди природні. Ми навчились ділити події на бажані й небажані, на погані та хороші , намагаючись утримати життя в звичних та комфортних межах. Але хто сказав, що те, що відбувається не по плану, йде не так?", - риторично поцікавилася Мішина.

Фігура Ксенії Мішиної

Засмагаючи на кромці басейну, Ксенія міркувала про світ та самопізнання


"Світ навколо — це відображення наших думок і відчуттів. Якщо дивитися на нього крізь тривогу, він таким і здаватиметься. Але варто поглянути глибше — і там розуміння про те, що сила життя в спонтанності та змінливості. Цей дозвіл "просто бути" в рамках нашого мозку сприймається як хаос, але за межами можна побачити порядок та простір для зростання", - зазначила Ксю.

Мішина в купальнику

Такий прес зірка має завдяки регулярним тренуванням

Як відомо, акторка переконана, що навіть образа від близької людини може виступити в якості потужного мотиватора для саморозвитку. А дилемою сучасного світу Мішина вважає намагання знайти любов зовні.

Нагадаємо, ТаблоID наводив цікаві факти з біографії Ксенії Мішиної, котра свого часу пережила аб'юз, а ще була героїнею шоу "Холостячка".

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