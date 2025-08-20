Двоє і з песиком: Кулеба і Павелецька в цілунках показали, що таке негучне щастя

Кохана колишнього голови МЗС Дмитра Кулеби, видавчиня Світлана Павелецька наробила романтичних фото з ним.

У своєму Instagram вона запостила знімки, де показала момент тихого щастя.

"В щасті головне, - щоб воно було щастя не гучне. Воно пахне твоїм волоссям, коли ти засинаєш, а я не хочу моргати, щоб не пропустити цей момент", - підписала фото Світлана.

Вперше Кулеба розсекретив свої стосунки з Павелецькою у квітні 2023

Цікаво, що Дмитро й Світлана познайомилися ще 20 років тому

До речі, на фото з подружжям позує песик Пузан, якого взяли з притулку минулого року.

Нагадаємо, раніше Світлана і Дмитро розказували, чому вирішили бути разом, та про розподіл сімейного бюджету в родині.