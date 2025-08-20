Двоє і з песиком: Кулеба і Павелецька в цілунках показали, що таке негучне щастя
Кохана колишнього голови МЗС Дмитра Кулеби, видавчиня Світлана Павелецька наробила романтичних фото з ним.
У своєму Instagram вона запостила знімки, де показала момент тихого щастя.
"В щасті головне, - щоб воно було щастя не гучне. Воно пахне твоїм волоссям, коли ти засинаєш, а я не хочу моргати, щоб не пропустити цей момент", - підписала фото Світлана.
До речі, на фото з подружжям позує песик Пузан, якого взяли з притулку минулого року.
Нагадаємо, раніше Світлана і Дмитро розказували, чому вирішили бути разом, та про розподіл сімейного бюджету в родині.
