Брюнетка Квіткова у металевому ліфі та зі змією на стегні уявила себе Клеопатрою. Фото
Інфлюенсерка Даша Квіткова продовжує експериментувати з власними образами та фіксувати їх у фотозйомках.
26-річна дівчина поділилася новими світлинами, на яких постала з довгим чорним прямим волоссям, у металевому ліфі, білій спідниці та прикрасах у вигляді змій на руці і стегні.
Образ Даші дуже нагадує єгипетську царицю Клеопатру, але дехто порівняв блогерку із голлівудською актрисою Демі Мур, яка теж носить довге чорне волосся.
Нагадаємо, нещодавно Квіткова з сином Левом відпочивала на Карибах і викладала багато фото в бікіні.
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