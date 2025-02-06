Брюнетка Квіткова у металевому ліфі та зі змією на стегні уявила себе Клеопатрою. Фото

Впізнали Квіткову? Фото з Instagram

Інфлюенсерка Даша Квіткова продовжує експериментувати з власними образами та фіксувати їх у фотозйомках.

26-річна дівчина поділилася новими світлинами, на яких постала з довгим чорним прямим волоссям, у металевому ліфі, білій спідниці та прикрасах у вигляді змій на руці і стегні.

Комусь з підписників брюнетка Даша нагадала Меган Маркл

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Образ Даші дуже нагадує єгипетську царицю Клеопатру, але дехто порівняв блогерку із голлівудською актрисою Демі Мур, яка теж носить довге чорне волосся.

Все ж таки Клеопатру блогерка явно взяла за референс

Гріх не оголювати такий прес у кожній фотосесії

Нагадаємо, нещодавно Квіткова з сином Левом відпочивала на Карибах і викладала багато фото в бікіні.