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Брюнетка Квіткова у металевому ліфі та зі змією на стегні уявила себе Клеопатрою. Фото

Тамара Кудрявченко - 6 лютого, 12:30
Даша Квіткова з чорним волоссям

Впізнали Квіткову?

Фото з Instagram

Інфлюенсерка Даша Квіткова продовжує експериментувати з власними образами та фіксувати їх у фотозйомках. 

26-річна дівчина поділилася новими світлинами, на яких постала з довгим чорним прямим волоссям, у металевому ліфі, білій спідниці та прикрасах у вигляді змій на руці і стегні.

Даша Квіткова в металевому ліфчику

Комусь з підписників брюнетка Даша нагадала Меган Маркл


Образ Даші дуже нагадує єгипетську царицю Клеопатру, але дехто порівняв блогерку із голлівудською актрисою Демі Мур, яка теж носить довге чорне волосся.

Квіткова в образі Клеопатри

Все ж таки Клеопатру блогерка явно взяла за референс

Гріх не оголювати такий прес у кожній фотосесії

Гріх не оголювати такий прес у кожній фотосесії

Даша Квіткова стала брюнеткою

Нагадаємо, нещодавно Квіткова з сином Левом відпочивала на Карибах і викладала багато фото в бікіні. 

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