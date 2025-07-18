Лана Дель Рей у міні показала, як проводить літо з чоловіком. Фото

Карина Тімкова - 18 липня, 18:00

Американська співачка Лана Дель Рей замилувала шанувальників рідкісним контентом з чоловіком, Джеремі Дюфреном.

В Instagram 40-річна зірка, яка нещодавно повернулася з туру, похвалилася відпочинком у колі найрідніших людей. На фото вона закарбувала романтичні моменти на воді, танці та ніжні обійми.

"Щастя — це крокодили", — написала Лана, відсилаючися на те, як фани називають її коханого, який є гідом по місцях з алігаторами.

Лана Дель Рей у сукні показалася в обіймах чоловіка
Авторка хіта "Cola" не зраджує собі та обирає улюблений напій. А ще вона засвітила рідкісні кадри з обранцем та їхнього спокійного життя в Луїзіані
Фото instagram

Лана Дель Рей у шортиках похвалилася стрункими ногами

Лана Дель Рей захопила своєю стрункістю

Лана Дель Рей притулилася до чоловіка на воді для милого фото

Музикантка в обіймах свого 49-річного (або 50-річного) чоловіка на воді

Лана Дель Рей здивувала фото з чоловіком у ліжку

Парочка поділилась і моментами з ліжка

Лана Дель Рей захопила своїм виглядом у ліфчику

Лана показала спокусливий знімок в самому бюстгальтері

Лана Дель Рей на рідкісному фото потанцювала з чоловіком

Зірка у шортиках і футболці насолодилася музикою у компанії чоловіка

Лана Дель Рей поспокушала фанатів танцями на пілоні

Співачка частенько крутиться на пілоні на своїх концертах, не дивно, що вона повторила це на човні

Вперше про нового бойфренда знаменитості заговорили влітку 2024-го. Тоді їх підловили на побаченні. А вже 26-го вересня того ж року Лана пішла під вінець у весільній сукні.

Після розкриття їхнього роману у мережі почали активно обговорювати попзірку. Деякі підозрювали, що Джеремі, який уже був розлучений і має трьох дітей, зустрічається з нею тільки заради грошей. Але співачка вчасно відмахнулася від цих чуток.

Окрім того, Дель Рей частенько тішить фанів своїми модними виходами. Вона з'являлась у грайливому мереживі для реклами і в яскравому міні вразила стрункістю на концерті.

Читайте також:

Невідомий напав на Лану дель Рей під час концерту. ВІДЕО

Лана Дель Рей у чудернацькому мереживі показала ретро-шик на хіднику Billboard

Зацілована Свіфт, декольтована Дель Рей та Ілон Маск із малим: зіркові вболівальники на Super Bowl 2024

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів