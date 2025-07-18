Лана Дель Рей у міні показала, як проводить літо з чоловіком. Фото

Американська співачка Лана Дель Рей замилувала шанувальників рідкісним контентом з чоловіком, Джеремі Дюфреном.

В Instagram 40-річна зірка, яка нещодавно повернулася з туру, похвалилася відпочинком у колі найрідніших людей. На фото вона закарбувала романтичні моменти на воді, танці та ніжні обійми.

"Щастя — це крокодили", — написала Лана, відсилаючися на те, як фани називають її коханого, який є гідом по місцях з алігаторами.

Авторка хіта "Cola" не зраджує собі та обирає улюблений напій. А ще вона засвітила рідкісні кадри з обранцем та їхнього спокійного життя в Луїзіані Фото instagram

Лана Дель Рей захопила своєю стрункістю

Музикантка в обіймах свого 49-річного (або 50-річного) чоловіка на воді

Парочка поділилась і моментами з ліжка

Лана показала спокусливий знімок в самому бюстгальтері

Зірка у шортиках і футболці насолодилася музикою у компанії чоловіка

Співачка частенько крутиться на пілоні на своїх концертах, не дивно, що вона повторила це на човні

Вперше про нового бойфренда знаменитості заговорили влітку 2024-го. Тоді їх підловили на побаченні. А вже 26-го вересня того ж року Лана пішла під вінець у весільній сукні.

Після розкриття їхнього роману у мережі почали активно обговорювати попзірку. Деякі підозрювали, що Джеремі, який уже був розлучений і має трьох дітей, зустрічається з нею тільки заради грошей. Але співачка вчасно відмахнулася від цих чуток.

Окрім того, Дель Рей частенько тішить фанів своїми модними виходами. Вона з'являлась у грайливому мереживі для реклами і в яскравому міні вразила стрункістю на концерті.