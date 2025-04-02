"Звичайно, можна жерти і з каструлі": Нікітюк на прикладі борщу пояснила, як змінила ставлення до життя, їжі й побуту
Телеведуча Леся Нікітюк поділилася у Instagram роздумами на тему візуальної та душевної насолоди, яку вона отримує від цілком буденних речей. Як-от, наприклад, зелений борщ.
Страва, яку 37-річна зірка приготувала днями і реакція на її подачу з боку декого з підписників, і надихнули Нікітюк на серію сторіс.
Зі слів Лесі, сотні людей за її прикладом кинулися і собі варити борщ, сотні написали, що він виглядає дуже естетично і смачно, сотні запитали про рецепт.
"А от одна жіночка написала приблизно таке: "Щоб я оце так видівалася і фарбувалася, щоб просто поїсти борщу! Щоб я оце сервірувала 3 часа, щоб його сфотографувати, та нахер нада"", - переповіла телеведуча.
"І от що я думаю. Звичайно, бощ, як і будь-яку іншу страву, можна жерти і з каструлі. Ну а що? Гаряченький хлебтати, так, щоб аж піт з тебе капав прямо в ту саму каструлю і в той зелений борщ. Можна ще хліба туди наламати, почекати, щоб розкис, і черпаком замість ложки, щоб більше влізло в рот. Воно можна по-всякому", - написала Леся.
Телезірка вточнила, що не має на увазі, що та жінка саме так їсть борщ.
"Я давно змінила своє відношення до життя. До їжі, побуту, людей. Я стараюсь отримати візуальну і душевну насолоду. Естетичне задоволення і користь від спілкування. Ну щоб маленький ККД (мабуть, зірка має на увазі коефіцієнт корисної дії - ред.), але був щодня)", - зазначила вона.
"Простими словами, не те, щоб я "кільку в томаті" купувати перестала, я знайшла рецепт і тепер консервую її сама, розумієте? І я кайфую, бо навіть в таких моментах відчуваю ріст і розвиток!", - підсумувала Нікітюк.
Нагадаємо, телеведуча раніше розповідала про філософію свого харчування, зокрема про те, як часто дозволяє собі їсти борщ.
Як відомо, Леся, яка заручилася з військовим Дмитром Бабчуком, нещодавно відреагувала на чутки про свою вагітність.
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