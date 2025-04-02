"Звичайно, можна жерти і з каструлі": Нікітюк на прикладі борщу пояснила, як змінила ставлення до життя, їжі й побуту

Леся Нікітюк днями наварила зеленого борщу Фото з Instagram Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк поділилася у Instagram роздумами на тему візуальної та душевної насолоди, яку вона отримує від цілком буденних речей. Як-от, наприклад, зелений борщ.

Страва, яку 37-річна зірка приготувала днями і реакція на її подачу з боку декого з підписників, і надихнули Нікітюк на серію сторіс.

Телеведуча естетично ласувала стравою

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Зі слів Лесі, сотні людей за її прикладом кинулися і собі варити борщ, сотні написали, що він виглядає дуже естетично і смачно, сотні запитали про рецепт.

"А от одна жіночка написала приблизно таке: "Щоб я оце так видівалася і фарбувалася, щоб просто поїсти борщу! Щоб я оце сервірувала 3 часа, щоб його сфотографувати, та нахер нада"", - переповіла телеведуча.

Леся не полінувалася красиво сервірувати стіл та гарно вбратися до обіду

"І от що я думаю. Звичайно, бощ, як і будь-яку іншу страву, можна жерти і з каструлі. Ну а що? Гаряченький хлебтати, так, щоб аж піт з тебе капав прямо в ту саму каструлю і в той зелений борщ. Можна ще хліба туди наламати, почекати, щоб розкис, і черпаком замість ложки, щоб більше влізло в рот. Воно можна по-всякому", - написала Леся.

Телезірка вточнила, що не має на увазі, що та жінка саме так їсть борщ.

"Я давно змінила своє відношення до життя. До їжі, побуту, людей. Я стараюсь отримати візуальну і душевну насолоду. Естетичне задоволення і користь від спілкування. Ну щоб маленький ККД (мабуть, зірка має на увазі коефіцієнт корисної дії - ред.), але був щодня)", - зазначила вона.

"Простими словами, не те, щоб я "кільку в томаті" купувати перестала, я знайшла рецепт і тепер консервую її сама, розумієте? І я кайфую, бо навіть в таких моментах відчуваю ріст і розвиток!", - підсумувала Нікітюк.

Навіть звичайний борщ або нарізане манго може бути джерелом візуальної та душевної насолоди

Нагадаємо, телеведуча раніше розповідала про філософію свого харчування, зокрема про те, як часто дозволяє собі їсти борщ.

Як відомо, Леся, яка заручилася з військовим Дмитром Бабчуком, нещодавно відреагувала на чутки про свою вагітність.



