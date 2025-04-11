"Допомагає від мішків під очима": Нікітюк показала б'юті-засіб, який потім з'їв її пес
Телеведуча та акторка Леся Нікітюк, яка нещодавно дала пораду з фарбування губ, вирішила поділитися ще одним своїм б'юті-лайфхаком.
37-річна зірка у Insta-сторіс показала, який засіб допомагає їй позбуватися мішків під очима.
"Коли купила огірок "Естафета" і не стрималась", - написала Леся.
"5-10 хвилин по шматку холодного (в морозилку покладіть) огірка допомагає від мішків під очима. Огірок містить аскорбінову і кавову кислоти, які забирають набряк", - пояснила вона.
Цікаво, що в випадку Нікітюк уже використані "патчі" викидати не довелося. Ними поласував її вест-хайленд-вайт-тер'єр Рафік.
Нагадаємо, нареченому Лесі, військовому Дмитрові Бабчуку вдалося знайти спільну мову з собачкою.
Як відомо, Нікітюк нещодавно почали підозрювати у вагітності.
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