Нікітюк показала ранок із коханим у ліжку. Фото
Телеведуча Леся Нікітюк показала ранок зі своїм коханим, військовослужбовецем Дмитром Бабчуком.
У сторіс в Instagram відома білявка запостила фото, де засвітила татуйовану спину коханого.
Нікітюк не хотіла, щоби Дмитро йшов, тож попросила повертатися назад, у ліжко.
Нагадаємо, про свої заручини з Бабчуком телеведуча оголосила у січні цього року. Пізніше з'явилися чутки, що Нікітюк чекає на первістка, проте це вона коментувати відмовилася.
І якщо напочатку стосунків Нікітюк приховувала обличчя обранця, то тепер з задоволенням робить спільні фото з ним.
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