Нікітюк показала ранок із коханим у ліжку. Фото

Марія Мельник - 3 червня, 10:00

Телеведуча Леся Нікітюк показала ранок зі своїм коханим, військовослужбовецем Дмитром Бабчуком.

У сторіс в Instagram відома білявка запостила фото, де засвітила татуйовану спину коханого.

Нікітюк не хотіла, щоби Дмитро йшов, тож попросила повертатися назад, у ліжко.

Нікітюк показала коханого

Нікітюк показала спину коханого чоловіка

"Не знаю як ви, а я тільки за такі ранки", - підписала фото Нікітюк

Нагадаємо, про свої заручини з Бабчуком телеведуча оголосила у січні цього року. Пізніше з'явилися чутки, що Нікітюк чекає на первістка, проте це вона коментувати відмовилася.

І якщо напочатку стосунків Нікітюк приховувала обличчя обранця, то тепер з задоволенням робить спільні фото з ним.

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