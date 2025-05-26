"Для когось я не така": Нікітюк розповіла, як медійність впливає на ставлення до людини і про неочікуваний комплімент від фана

Телеведуча Леся Нікітюк влаштувала ранкові роздуми про вплив емоцій і подачі контенту на ставлення до медійних людей та пораділа незвичному компліменту від фаната.

Спочатку зірка опублікувала в Instagram скрін повідомлення від одного зі своїх підписників, який зізнався, що зараз Леся йому подобається набагато більше, ніж раніше:

"Знаєш, ти — крута жінка. Раніше якось не сильно подобалась, але ти показала себе круто. Дякую, що ти є і ти саме така, яка є".

У Нікітюк ранок почався з зізнань про те, що вона почала комусь подобатися Фото instagram

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37-річна знаменитість вирішила відреагувати на такі слова шанувальника і поділилася власними думками.

"Дякую за такі ранкові компліменти! Раніше для когось я була не така, а зараз така, як треба. Можливо, через деякий час я знову для когось буду не така. А потім — знову така, як треба! Знаєте, медійність — це така ігрова штука, яка може як підіймати людину у ваших очах, так і опускати її. Це не завжди залежить від самої медійної людини, на жаль…

А від контенту, моменту, який ви увімкнули на своєму гаджеті, від конкретно вашого настрою і ще від багатьох факторів. Ми ніколи не знаємо, хто перед нами. Тільки особисто познайомившись із людиною ми можемо зробити для себе здорові висновки. Але, зізнаюсь, компліменти завжди приємніше отримувати, ніж хейт. Як і для вас, погодьтесь", — написала вона.

Ведуча розповіла, чому у людей змінюється ставлення до селебріті

Нещодавно Леся дебютувала у головній ролі в фільмі "Песики" й розповіла про оголення на зйомках. Також ведуча демонструвала свої розваги у бікіні та позувала в спокусливій сукні.

Як відомо, обранцем Нікітюк є Дмитро Бабчук, якого вона частенько показує у мережі. Також чоловік обожнює гратися з песиком коханої. А на початку цього року парочка навіть заручилася.