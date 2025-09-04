"Домашній люкс": Нікітюк у шовкових шортах і ліфі з рюшами похвалилася стрункою фігуркою на природі. Фото

Карина Тімкова - 4 вересня, 17:45
Леся Нікітюк у шортах похвалилася тілом через 2,5 місяці після пологів

Леся Нікітюк у куцих шортах блиснула формами на сонячних фото

Фото instagram

37-річна телеведуча Леся Нікітюк, яка 15-го червня народила свого першого малюка, похвалилася підтягнутою фігурою.

В Instagram знаменитість опублікувала фото, зроблені на природі, на яких позувала у ніжному шовковому комплекті з топу та шортиків кремового кольору.

"Такий домашній люкс", — підписала вона свої сторіс.


Леся Нікітюк у шортах і ліфі засвітила струнку фігуру

Зірка посвітила стрункими ногами і пласким животом у піжамці з рюшами

Фото insta-сторіс
Леся Нікітюк у ліфі зазнімкувала свій бюст на природі

Мама майже 3-місячного синочка підставила декольте під сонячні промені

Леся Нікітюк замилувала фото песика, який охороняв її сина

А свого песика Рафіка вона назвала старшим малюком, який всю ніч охороняв братика

Нещодавно ведуча хвалилася фігурою в обтислих джинсах і ліфі та розважалася в образі сексуальної ковбойки. Зазначимо, невдовзі після народження сина Леся пішла до спортзалу.

Зі своїм коханим і татом малюка, 29-річним військовослужбовцем Дмитром Бабчуком Нікітюк заручилась у січні цього року. До речі, свою вагітність вона приховувала аж до самих пологів.

Хоча ім'я хлопчика матуся не розкриває, вона вже показувала ніжні фото з ним, а ще влаштовувала миле святкування на честь первістка.

