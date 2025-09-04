"Домашній люкс": Нікітюк у шовкових шортах і ліфі з рюшами похвалилася стрункою фігуркою на природі. Фото
37-річна телеведуча Леся Нікітюк, яка 15-го червня народила свого першого малюка, похвалилася підтягнутою фігурою.
В Instagram знаменитість опублікувала фото, зроблені на природі, на яких позувала у ніжному шовковому комплекті з топу та шортиків кремового кольору.
"Такий домашній люкс", — підписала вона свої сторіс.
Нещодавно ведуча хвалилася фігурою в обтислих джинсах і ліфі та розважалася в образі сексуальної ковбойки. Зазначимо, невдовзі після народження сина Леся пішла до спортзалу.
Зі своїм коханим і татом малюка, 29-річним військовослужбовцем Дмитром Бабчуком Нікітюк заручилась у січні цього року. До речі, свою вагітність вона приховувала аж до самих пологів.
Хоча ім'я хлопчика матуся не розкриває, вона вже показувала ніжні фото з ним, а ще влаштовувала миле святкування на честь первістка.
