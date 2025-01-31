Огнєвіч у декольтованому максі зі шкіри випнула перса для пристрасного фотосету
Співачка Злата Огнєвіч постала перед камерою в спокусливому образі. Для фотосесії 39-річна зірка вбралася в шкіряне плаття трендового кольору бургунді, яке, завдяки сміливому вирізу, підкреслило її соковиті принади.
"Відчуваєте дихання весни в повітрі? А я продовжую ділитися красою…", - написала Злата в Instagram.
Нагадаємо, нещодавно артистка зізналася, на який вік вона почувається і як ставиться до проявів ейджизму в свій бік.
Як відомо, одна з вимог екс-"Холостячки" до потенційного майбутнього чоловіка - це те, щоби він не був ідеальним. Але вона навряд чи терпітиме поруч із собою нечупару.
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