Огнєвіч у декольтованому максі зі шкіри випнула перса для пристрасного фотосету

Співачка Злата Огнєвіч постала перед камерою в спокусливому образі. Для фотосесії 39-річна зірка вбралася в шкіряне плаття трендового кольору бургунді, яке, завдяки сміливому вирізу, підкреслило її соковиті принади.

"Відчуваєте дихання весни в повітрі? А я продовжую ділитися красою…", - написала Злата в Instagram.

Огнєвіч полюбляє поєднання шкіри та бургунді

Нагадаємо, нещодавно артистка зізналася, на який вік вона почувається і як ставиться до проявів ейджизму в свій бік.

Як відомо, одна з вимог екс-"Холостячки" до потенційного майбутнього чоловіка - це те, щоби він не був ідеальним. Але вона навряд чи терпітиме поруч із собою нечупару.