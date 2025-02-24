"Чи потрібні сьогодні якісь слова?": Ребрик у річницю вторгнення показалася на київському даху та подякувала захисникам

На відміну від більшості зірок, актриса Лілія Ребрик у третю річницю повномасштабного вторгнення вирішила бути лаконічною і не писала розлогих думок з цього сумного приводу.

Багатодітна мама запостила фото себе у яскраво-зеленому пальті на даху багатоповерхівки та подякувала захисникам.

Ліля зробила символічне фото у весняному образі

"Чи потрібні сьогодні взагалі якісь слова? Зайві, пафосні, пусті — ні. Тільки — ДЯКУЮ тим, завдяки кому ми і досі живі. Тільки — ПАМʼЯТАЙТЕ тих, хто заради нас — уже ні. А решту — поборемо, хіба ж ні?", - змістовно і коротко зазначила Ребрик.

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Нагадаємо, у березні минулого року Ребрик стала мамою втретє. У них із Андрієм Диким народилася дочка Аделіна. Хейтери навіть казали, що актриса завагітніла втретє, аби її чоловік зміг відкосити від армії. На це Лілія різко відповіла.