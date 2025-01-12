Ребрик кумедним відео з 9-місячною донечкою оголосила про закінчення новорічних свят та зізналася, кому присвятила перші дні 2025 року

Фото з Instagram Лілії Ребрик

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик оригінально сповістила підписників про закінчення новорічних свят та зимових канікул й розповіла, кому присвятила перші 12 днів нового року.

У своєму Instagram зірка показала кумедні кадри своєї 9-місячної молодшої донечки Адель, яка зриває з себе новорічний головний убір.

"Все! Адель знімає шляпу і офіційно оголошує, що всі новорічні свята і канікули позаду", - прокоментувала вона відео.

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Ребрик показала кумедне відео зі своєю донечкою



Скріншот з Instagram Лілії Ребрик

"Загалом, кажуть, чим перші 12 днів нового року наповниш — таким він і буде. Я їх наповнила часом із сімʼєю, зустріччю з батьками: своїми та Андрія, обіймами, розмовами з друзями, смаколиками (куди ж без них). Як завжди, донатила з кожною повітряною тривогою, щоб нашим там було хоч трохи легше!" - додала Ребрик.

Лілія також зазначила, що не дійшла ще до будівництва планів на цей рік.

"Всі ми зараз живемо сьогоденням, тут і зараз. Тому, погнали жити і діло робити. Чим наповнили ви ці перші 12 днів?" - звернулася вона до своїх прихильників.

До речі, Лілія Ребрик у перший день 2025 року показувала новорічні листівки зі своєю донечкою у шапці Санти.

Як відомо, у Ребрик та її чоловіка Андрія Дикого є ще дві донечки: 12-річна Діана та 6-річна Поліна.