"Дуже схожі": Ребрик замилувала шанувальників обіймами з 12-річною дочкою. Фото
Телеведуча Лілія Ребрик поділилася у Instagram ніжним мініфотосетом зі своєю старшою донькою Діаною.
Зірка розказала, які плани на зимові канікули має її спадкоємиця.
"Канікули — це час, коли можуть відпочити всі! І один від одного теж", - пожартувала Ліля.
"Саме тому зимові канікули, як і літні, ми плануємо заздалегідь. І так, щоб обов'язково подобалося дитині. Діана, наприклад, дуже любить табори. І я її розумію: за зміну діти проживають там ніби ціле життя! Табір — це місце, яке дарує дітям щастя і розвиток. Табір - це можливість відчувати себе дорослим, самостійним, відповідальним. І трішечки скучити за батьками (а раптом 😉). Що тут казати, табір — це емоції на все життя!", - зазначила Ребрик.
Зі слів Лілії, на ці канікули її Діана вирушить до табору в Карпатах.
Підписники Ребрик відзначають, що вони з донькою дуже схожі та обидві - красуні.
Як відомо, Діана серйозно займається бальними танцями.
Нагадаємо, в Ребрик та її чоловіка Андрія Дикого троє дітей: молодшим сестрам Діани, Поліні та Аделіні, відповідно, 6 років і 8 місяців.
"Нікуди не поспішаю": 43-річна Ребрик поміркувала про відмінність життя з третьою дитиною. Фото
"Дитина вернулась з Лондонщини": Ребрик замилувала кадрами зустрічі 12-річної доньки з молодшими сестрами
"Тато нас радує": Ребрик із доньками похвалилася квітами від чоловіка та поміркувала про життя під час війни
"Всі три мої": Ребрик замилувала мережу селфі зі всіма дочками