"Дуже схожі": Ребрик замилувала шанувальників обіймами з 12-річною дочкою. Фото

Телеведуча Лілія Ребрик поділилася у Instagram ніжним мініфотосетом зі своєю старшою донькою Діаною.

Зірка розказала, які плани на зимові канікули має її спадкоємиця.

12-річна Діана погодилася попозувати для маминого Instagram

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"Канікули — це час, коли можуть відпочити всі! І один від одного теж", - пожартувала Ліля.

"Саме тому зимові канікули, як і літні, ми плануємо заздалегідь. І так, щоб обов'язково подобалося дитині. Діана, наприклад, дуже любить табори. І я її розумію: за зміну діти проживають там ніби ціле життя! Табір — це місце, яке дарує дітям щастя і розвиток. Табір - це можливість відчувати себе дорослим, самостійним, відповідальним. І трішечки скучити за батьками (а раптом 😉). Що тут казати, табір — це емоції на все життя!", - зазначила Ребрик.

Ліля незчується, як первісточка наздожене її за зростом

Зі слів Лілії, на ці канікули її Діана вирушить до табору в Карпатах.

Підписники Ребрик відзначають, що вони з донькою дуже схожі та обидві - красуні.

Старша дочка Ребрик та Андрія Дикого на канікули поїде в табір до Карпат

Наймолодша донечка Лілі, Аделіна - головна зірка її фотоблогу

Як відомо, Діана серйозно займається бальними танцями.

Нагадаємо, в Ребрик та її чоловіка Андрія Дикого троє дітей: молодшим сестрам Діани, Поліні та Аделіні, відповідно, 6 років і 8 місяців.



