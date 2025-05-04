Шпагати, повітряні кульки та солодкий "котик": Ребрик показала святкування 7-річчя доньки

Фото з Instagram Лілії Ребрик

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик, яка днями скаржилася на мамський режим, таки змогла встигнути всюди, куди планувала. А рішення полягало - у розділенні обов'язків з чоловіком.

Лілія показала кадри зі святкування день народження середньої дочки Поліни та пояснила, що чоловіка на дитячій вечірці не було, адже той вболівав за старшу донечку Діану на танцювальному турнірі.

"Коли дітей троє - іноді доводиться ділитися. Цього разу я з Адель виграла тендер бути на святі у Полі. Андрій - поїхав з Діаною на змагання. Так співпало. Так буває. Головне, що всі погодилися", - написала Лілія.

Реклама:

Хоч на святі Андрія не було, але фото з кулькою і дружиною він зробити встиг

Ребрик пояснила, що справжній день народження доньки був 30 квітня, тоді сім'я була разом весь день.

"Сам день народження у Полі - 30 квітня. В той день ми були всі разом. То святе. А вчора - вже був той самий "нормальний" (так кажуть мої діти) день народження, а точніше святкування разом з друзями, з розвагами, з пушинами, шпагатами, піцами, солодощами", - додала ведуча.

Здається, Поліна залишилася задоволена всім

Поліна з друзями одразу взялися до розваг і почали - з шпагату

Скріншот з Instagram Лілії Ребрик

А ось такий торт подавали на святкуванні 7-річчя Полі

До речі, старшій доньці Ребрик та Дикого - 12 років і вона серйозно займається танцями, а молодшій - нещодавно виповнився рік.

Також наприкінці квітня Лілія тішилася фото зі своїми батьками у рідних Чернівцях.