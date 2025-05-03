Ребрик у бігудях пожалілася на мамський режим та показалася зі своїм "фанклубом"

Фото з Instagram Лілії Ребрик

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик має основний план на день: святкування день народження своєї донечки, 7-річної Поліни.

Лілія зробила кумедне селфі з бігудями на голові з донечками у машині та розповіла шанувальників, які ще справи має у вихідний день.

"Отже, плани на день:

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святкування Поліниного день народження;

Діана вперше після тривалої перерви танцює латину на турнірі;

зачіска в дорозі, печиво замість сніданку", - написала вона.

Своїх доньок на задньому сидінні Ребрик назвала "фанклубом".

"Мама в режимі "свято-турнір-балас-життя". Тримаємося!", - додала ведуча.

У Ребрик є ще дві доньки: 12-річна Діана та 1-річна Аделіна

Як відомо, старша донька Лілії Ребрик та Андрія Дикого, Діана серйозно займається танцями. У жовтні минулого року вона з партнером посіли друге місце у конкурсі з бальних танців.

Також Ребрик якось розповідала, як справляється після народження третьої дитини.