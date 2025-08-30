13 викликають: Ребрик креативно привітала старшу доньку з днем народження

Юлія Леськова - 30 серпня, 12:53
Лілія Ребрик зі своєю донькою Діаною
Фото з Instagram Лілії Ребрик

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик креативним відео привітала свою старшу доньку Діану з днем народження. Дівчинці виповнилося 13 років. 

Лілія опублікувала ролик, на якому у Діани дзвонить телефон. Абонент підписаний "13". Також донька Ребрик задула свічку на торті. 

"Сьогодні особливий день. Нашій старшій донечці сьогодні 13", - написала Ребрик. 


Лілія Ребрик привітала доньку з 13-річчям

Лілія придумала креативне привітання для доньки

Донька Ребрик святкує день народження

Для донечки також замили гарненький тортик

Донька Лілії Ребрик задуває свічку на торті
Скріншот з Instagram Лілії Ребрик

Лілія Ребрик
