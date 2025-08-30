13 викликають: Ребрик креативно привітала старшу доньку з днем народження
Акторка та телеведуча Лілія Ребрик креативним відео привітала свою старшу доньку Діану з днем народження. Дівчинці виповнилося 13 років.
Лілія опублікувала ролик, на якому у Діани дзвонить телефон. Абонент підписаний "13". Також донька Ребрик задула свічку на торті.
"Сьогодні особливий день. Нашій старшій донечці сьогодні 13", - написала Ребрик.
