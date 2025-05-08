"Солодкі 44": Ребрик у мініспідниці влаштувала яскраву зйомку у день свого народження. Фото

Карина Тімкова - 8 травня, 10:30

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик 8 травня святкує день свого народження. Їй виповнилося 44 роки.

З цієї нагоди знаменитість підготувала фотосесію, для якої вбралась у світлий аутфіт, що складався зі мініспіднички, майки, піджаку й високих чоботів. У руках Лілія тримала газету з надписом "З днем народження".

"Бути чесною з собою. Любити! Життя, родину, світ і обовʼязково себе. Радіти, коли є привід. Та й коли його нема також. Часи такі крихкі! І плакати, коли треба трохи знизити рівень кортизолу. Взагалі, сміятися до сліз і плакати від щастя — це точно про мене! Дозволяти собі, що хочеться. Балувати, берегти себе і не сваритися за мінливу слабкість. Але найголовніше — бути справжньою. Вчора, зараз і десятки років потому. З днем народження мене", — написала вона у святковій публікації.

Лілія Ребрик з усмішкою попозувала для фото

Ведуча влаштувала яскраву зйомку

Фото @tsaruk.photo

Лілія Ребрик у міні показалася на своєму дні народження

Зірка попозувала у мініспідничці

Лілія Ребрик у високих чоботах показалася на фотосесії

Артистка пораділа своєму дню народження

Лілія Ребрик у короткій спідниці попозувала для фото

Ребрик святкує 44-річчя

Лілія Ребрик показала стильній фото на свій день народження

"Солодкі 44 (це, щоб памʼятати скільки мені, але це точно менше, ніж у мене ще є мрій)", — додала вона під фото

Лілія Ребрик постала в ніжному образі на свій день народження
Багатодітна мама захопила своїм елегантним виглядом

Нагадаємо, Ребрик має чоловіка, хореографа Андрія Дикого, за якого вийшла заміж у 2011 році. Якось ТаблоID розповідав про їхню історію кохання. Разом подружжя виховує трьох донечок: 12-річну Діану, 7-річну Поліну і 1-річну Аделіну. Для своїх дівчат батьки люблять влаштовувати веселі святкування та яскраві вечірки.

Також родина полюбляє проводити час разом, влаштувати милі фотосесії і патріотично вдягатися на особливі свята. Щодо самої Лілії, то нещодавно вона показувала своє тренування у спортзалі та ділилися смачним рецептом на кухні.

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Лілія Ребрик
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