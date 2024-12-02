Ребрик зі святковим декором показалася на затишних фото та закликала вірити в мрії

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик замислилася про те, що важливо в ці важкі часи не загубити здатність вірити у мрії, хай повномасштабна війна і кардинально змінила нас як зсередини, так і зовні.

43-річна зірка написала про це в Instagram, запостивши декілька фото, на яких позує у жовтій сорочці.

Лілія поділилася зі своєю аудиторією думками

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"Зима. Раніше — час очікування свята, не знаю, якоїсь магії і здійснення мрій. Зараз - час "орешніка", "що там з ядеркою" і "сьогодні не можу, бо з 16 до 20 не буде світла". Раніше це - "що б купити своїм на Новий Рік?" Тепер - "як би вижити і при цьому не поїхати дахом". Ще три роки тому — це "взимку на лижі?", а зараз - "хоч би вдома і щоб тиха ніч", - зазначила Ліля.

"МИ змінилися. Стали зовсім іншими. Всередині та й зовні. Але ж давайте так само вірити в мрії? І щоб обов'язково все-таки не поїхати дахом. А як змінилися ви?", - запитала вона.

Телеведуча заговорила про зміни, які спіткали всіх українців за час повномасштабної війни

Ребрик переконана: мріяти та вірити у мрії все ж необхідно

Як відомо, цей Новий рік Ребрик уперше зустрічатиме в статусі багатодітної мами. Їхня з чоловіком третя спільна дитина, 8-місячна Аделька віднедавна вміє казати "мама".



