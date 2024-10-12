Ребрик із 6-місячною донечкою наробили затишних домашніх фото
Акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно зустрічала старшу донечку з Лондона, замилувала атмосферною осінньою фотосесією з молодшою, 6-місячною Аделіною.
Світлинами Лілія поділилася в Instagram.
"Затишної нам всім суботи. Що ви обираєте в дощову погоду?" - написала Ребрик.
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик позувала в осінньому аутфіті на вулиці.
Як відомо, якось Лілія показала затишну домашню фотосесію з донечкою.
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