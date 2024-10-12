Ребрик із 6-місячною донечкою наробили затишних домашніх фото

Фото з Instagram Лілії Ребрик

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно зустрічала старшу донечку з Лондона, замилувала атмосферною осінньою фотосесією з молодшою, 6-місячною Аделіною.

Світлинами Лілія поділилася в Instagram.

"Затишної нам всім суботи. Що ви обираєте в дощову погоду?" - написала Ребрик.

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У дощову погоду Лілія тішить себе чаєм та смаколиками Фото Наталія Царук

Фотосесія у теплі затишного будинку з маленькою донечкою Фото Наталія Царук

Фото Наталії Царук

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик позувала в осінньому аутфіті на вулиці.

Як відомо, якось Лілія показала затишну домашню фотосесію з донечкою.