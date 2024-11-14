59-річна Ліз Херлі вразила пружним тілом у яскравому мінібікіні. Фото

ТаблоID 14 листопада, 10:45

Таких жінок, як британська актриса Елізабет Херлі, жартома називають "відьмами". Адже як ще пояснити те, що у свої 59 Ліз виглядає майже ідеально та молодо?

Вкотре вона це довела, виклавши чергову фотопідбірку в бікіні.

Херлі у кораловому купальнику з ланцюжками на стегнах просто попозувала коло басейну, задерши руки вгору та посміхаючись у камеру. Коментатори завалили актрису компліментами та емодзі у вигляді вогню у коментарях.

Ліз Херлі в купальнику

Нагадуємо, Херлі 59 років


Елізабет Херлі вік

Якось акторка розказувала, що не ходить до спортзалу і щодня їсть хліб

Ліз Херлі фігура

Також Ліз запевняє, що спить у бюстгальтері, аби її груди не втрачали пружність і форму

Нагадаємо, днями Херлі у білій мереживній сукні сходила на великі кінні перегоні разом зі своїм сином Деміеном, який був у рожевому костюмі.

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