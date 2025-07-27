Грєшнова у купальнику та мереживі попозувала на тлі краєвидів Кіпру

Юлія Леськова - 27 липня, 12:26
Любава Грєшнова позує для фото
Фото з Instagram Любави Грєшнової

37-річна акторка Любава Грєшнова гайнула на відпочинок на Кіпр й активно ділиться з фанами літнім контентом. 

Любава наробила фото у білому купальнику та пляжній мереживній накидці на тлі пальм, а також наробила фото з подругою на заході сонця. 

"Знову. Не жени коней", - написала Грєшнова під фото. 


Любава Грєшнова зі своєю подругою на Кіпрі

Акторка з подругою попозували на тлі заходу сонця

Любава Грєшнова попозувала у купальнику

Акторка, здається, повністю задоволена відпочинком

Любава Грєшнова показалася на Кіпрі

Як же не попозувати коло лазурної води?

Любава Грєшнова наробила фото на відпочинку
Фото з Instagram Любави Грєшнової

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID розповідав цікаві факти про життя акторки Любави Грєшнової. 

До речі, чимало зірок українського шоубізнесу зараз поїхали на відпочинок за кордон. Наприклад, активно діляться пляжним контентом Лілія Ребрик та блогерка Даша Квіткова

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