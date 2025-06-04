Дві клінічні смерті, кар'єра в Москві і схуднення на 45 кілограмів: цікаве про актрису Любаву Грешнову

36-річна харківʼянка Любава Грешнова хоч і українська акторка, утім довгий час була найбільш відома участю в російських проєктах.

Після початку великої війни Грешнова кинула усе в Москві і повернулася в Україну. Між Варшавою і Києвом - актриса акцентувала свою увагу на театрі, проте минулоріч з'явилася на екрані разом з Дар'єю Петрожицькою у драмі "Дві сестри".

ТаблоID вирішив зібрати цікаві факти з біографії Любави Грешнової. Читайте про дві клінічні смерті акторки, чому працювала у Москві та про її стосунки з чоловіком Михайлом Пшеничним.

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Працює з 12 років

Родина Любави Грешнової не була бідною, проте жила достатньо скромно. Актриса хотіла самостійності та балувати себе, тож вже у 12 років почала працювати у маминої подруги, котра мала свій весільний салон.

Задачею Любави було прати подоли суконь, котрі повернули з оренди. При цьому акторка не одягала рукавички, тож швидко зіпсувала шкіру на руках й досі страждає від наслідків.

Любава рано почала працювати Фото з Instagram

Пізніше Грешнова змінила чимало робіт: від офіціантки до представниці бренду горілки.

Дві клінічні смерті

Зірка фільмів і серіалів Любава Грешнова пережила дві клінічні смерті. Обидва випадки трапилися з різних причин.

Перший інцидент стався у студентській поліклініці під час її навчання на першому курсі. У актриси був отит, і лікар призначив ін'єкції потужного антибіотика. За її словами, медик, імовірно, неправильно розвів препарат, і після введення уколу в неї настала клінічна смерть. Вона пригадує, що коли отямилася, то побачила, як у молодого лікаря-практиканта буквально "стояло дибки" волосся від шоку.

Акторка ледь не померла двічі Фото з Instagram

Під час цієї першої клінічної смерті вона відчула сильний страх - ніби перебувала в кімнаті, де одночасно голосно звучало 500 треків і стрімко перемотувалося її життя.

Другий випадок стався в гуртожитку. Тоді Грешнова мала алергію і, вірогідно, переборщила з ліками, після чого відчула погіршення стану. Подруги, з якими вона жила, вчасно зреагували й допомогли їй до приїзду швидкої.

У той раз акторка відчула протилежні першому випадку відчуття. Тоді Любаву навпаки огорнув надзвичайний комфорт: у вухах лунав приємний дзвін, усе навколо було світлим, теплим, а сам стан - легким і "кайфовим".

Кар'єра у Москві

Любава поїхала працювати у Москву ще у 2012 році, адже на той момент акторам було непросто працювати в українському кіно.

"Коли ми 2012 року їхали в Москву, колеги кричали: "Круто, давай!". А чоловік завжди казав, що ми в тій країні заробітчани. Я будувала такі плани: відзнялася там і додому", - пояснювала актриса.

До того ж Любава зазначає, що була заручницею умов, котрі ставили продюсери в Україні, бо все знімалося за російські кошти.

До речі, інша українська акторка Катерина Кузнецова мала схожі причини роботи в Росії Фото @tata.volkovaa

"І для того, щоб тебе тут затвердили на головну роль, ти мав бути актором із Москви. Це була вимога наших продюсерів", - ділилася зірка.

Любава Грешнова жила і працювала в Росії аж до великої війни, а після 24 лютого кинула все і буквально втекла з Москви. Акторка розповідала, що залишила авто посеред вулиці, а про інше навіть і не згадує.

Веганство

Любава - веганка. За словами актриси, веганство з'явилося в її житті максимально природно і поступово. Річ у тім, що зірка з дитинства не любила мʼясо. Проте в бідні студентські роки, як і всі, їла звичайну курку, навіть не замислюючись над тим, що від м’яса можна просто відмовитися, якщо воно не приносить задоволення.

Після завершення університету Грешнова зіткнулася з хворобою, яка хоч і не була критичною, та все ж потребувала хірургічного втручання. Через страх перед операцією вона вирішила звернутися до альтернативної медицини. Особливо її захопило травництво - досі вона збирає та вивчає лікарські рослини. Саме травник, який допоміг їй одужати, порекомендував на певний час виключити з раціону м'ясо, рибу і молочні продукти.

Грешнова ніколи не любила мʼясо Фото з Instagram

Цей новий підхід до харчування припав їй до душі: протягом двох років вона харчувалася лише овочами, кашами та фруктами. Актриса зізнається, що ніколи в житті не виглядала і не почувалася краще, ніж у той період.

Під час вагітності Любава повернула до раціону рибу та молочні продукти, проте м’ясо так і залишилося для неї закритою темою.

Цікаво, що попри власний вибір, вона з любов’ю готує м’ясні страви для чоловіка та сина. Її фірмові котлети особливо полюбилися близьким зірки, проте вона їх жодного разу не пробувала.

Депресивна людина

Любава називає себе депресивною та рефлексивною людиною. Ба більше, акторка вже понад 10 років працює з психологом.

"У мене бувають різні стани. Бувають стани, коли просто хочеться вийти у вікно. І це буває часто. Я переживаю це сама, тому що не хочу засмучувати маму, близьких. Підписникам це теж не потрібно, тому що коли тобі погано, люди дуже люблять таке смакувати. Тому це завжди всередині, а зовні здається, що я дуже життєрадісна і все у мене класно", - зізнавалася Грешнова.

Любава - депресивна людина, хоча по ній цього і не скажеш Фото з Instagram

Єдине, що "тримає" акторку - це її син Михайло. Грешнова говорить, що час із ним, його "абсолютне кохання" і дитячий погляд на світ можуть витягнути її з "будь-яких глобальних проблем".

Чоловік-актор

Акторська пара Любава Грешнова і Михайло Пшеничний познайомилися на знімальному майданчику фільму "Наречена мого друга". Цікаво, що це не було коханням з першого погляду, скоріше навпаки - актори терпіти одне одного не могли.

Михайло вважав Любаву "пихатою білявкою", а актриса його тим, хто "ціни собі не може скласти". Грешнова навіть підговорила команду фільму не спілкуватися із Пшеничним.

А от після сцени поцілунку зірки раптово змінили свою думку і їхній роман почав швидко розвиватися. Під кінець зйомок Любава і Михайло стали парою, поки колеги й досі вважали їх ворогами.

Від ненависті до кохання Фото @makovetskay_ekateryna_ph

Згодом Грешнова завагітніла, і вони з Пшеничним побралися. А у 2017 році Любава народила сина Михайла.

Загалом акторське подружжя разом вже понад 15 років, тож пережило за цей час чимало складних моментів. Любава ділилася, що іноді були ситуації, коли здавалося, що далі бути разом просто неможливо. Були й думки про розлучення, та вони з Михайлом жодного разу не жили окремо і не розходилися.

Утім, мудрість обох допомогла зберегти стосунки.

Михайло і Любава врешті зберегли стосунки Фото з Instagram

До речі, Пшеничний від початку великої війни так і не повертався у Київ, проживає у Варшаві, а також багато подорожує. Грешнова пояснює це тим, що її чоловік просто не отримував пропозицій по роботі в Україні, а от за кордоном - постійно. Актриса наголошує, що Михайло не порушував закон і "не перепливав Тису".

Син подружжя також проживає у Варшаві.

Схудла на 45 кг

Акторка після пологів важила 95 кг і була впевнена, що більше не зможе повернутися до акторської професії. Річ у тім, що Любава перепробувала усі методи і нічого не допомагало скинути вагу.

"У мене майже не було шансів скинути вагу. Але тут стали в нагоді моя системність і дисципліна - я просто пробувала знову і знову. Це моє головне правило, яке поширюється на все - пробувати знову, поки не вийде. Цьому я завжди вчу сина", - розповідала Грешнова.

Грешнова пробувала чимало методів, і врешті знайшла свій Фото @makovetskay_ekateryna_ph

Врешті, крізь страждання і купу спроб, акторці вдалося знайти "свою формулу" і вже за 7 місяців вона важила 55 кг. Секретом схуднення стало найпростіше - здорове харчування з максимально простих і недорогих продуктів, а також тренування.

"Обов'язковий здоровий сніданок - каша або білок, в обід - салат, каша, білок, на вечерю - салат і білок. Це найпростіша схема, за якою харчуються всі спортсмени, з легкими перекусами і без голодування. Перед сном, якщо я була голодна, завжди їла огірки, варені яйця або омлет і салат", - ділилася Любава.

Тренер Грешнової навчив її бачити у їжі білки, жири і вуглеводи, а не калорії. Актриса впевнена, що суворі дієти та голодування дають тимчасовий ефект і розвивають розлади харчової поведінки.

"Головним для мене було сформувати свій стиль життя так, щоб правильне харчування і спорт були в ньому завжди — не на короткостроковий період, щоб швидко скинути вагу, а назавжди, щоб бути здоровою і підтримувати нормальну фізіологічну вагу", - розказувала Любава Грешнова.

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