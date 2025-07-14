"Плем'я": Ф'юрі показався з дружиною у шортиках та сімома дітьми на відпочинку. Фото

36-річний британський боксер Тайсон Ф'юрі та його 35-річна дружина Періс Ф'юрі у компанії своїх дітей поїхали відпочивати на острів Мен.

На новому знімку обраниця спортсмена позувала у квіткових шортиках і топі поруч із коханим у поло та їхніми сімома дітьми: 15-річною Венесуелою, 14-річним Принцом Джоном Джеймсом, 8-річним Принцом Тайсоном ІІ, 7-річною Валенсією Ембер, 5-річним Принцом Адонісом, 3-річною Афіною та 1,5 річним Принцом Ріко.

"Моє плем'я…. Мої діти люблять випробовувати мене своїми пальцями", — написала Періс, натякаючи на непристойний жест, який засвітився на фото.

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Як відомо, родина обожнює весело проводити час разом та їздити у спільні подорожі. Також боксер не забуває влаштовувати милі святкування для своїх дітей.

А ще закохані часто разом тренуються у спортзалі й позують для ефектних фото. Нещодавно ТаблоID ділився цікавими і неочікуваними фактами про стосунки Тайсона і Періс.