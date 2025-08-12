"Не припиняй мріяти": Мадонна привітала сина від Гая Річчі з 25-річчям його стильними фото
Американська співачка Мадонна привітала свого старшого сина Рокко від режисера Гая Річі з днем народження. Йому виповнилося 25 років.
У своєму Instagram 66-річна знаменитість опублікувала декілька фото з хлопцем, на яких він чуттєво позує та ліпить скульптуру.
"З днем народження! Нехай ангели продовжують супроводжувати тебе у твоїй подорожі. Ніколи не припиняй мріяти", — написала зіркова матуся.
До речі, вже давно відомо, що Рокко займається художнім мистецтвом. Він також частенько показував свої картини. А на його паризьку виставку якось завітала і сама Мадонна, щоб підтримати сина. Загалом, юнак любить проводить час зі своєю великою родиною, а ще в ошатному луці він позував на Тижні моди.
Як відомо, відома співачка є багатодітною мамою. Вона також має 28-річну біологічну дочку Лолу від фітнес-тренера Карлоса Леона і чотирьох прийомних нащадків: 19-річних Девіда і Мерсі, а також 12-річних Стеллу й Естер. А нині зірка крутить роман із 29-річним футболістом Акімом Моррісом.