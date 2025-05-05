"Дружинонька" Мадонна в прозорій блузі відірвалася на 29-річчі свого коханого. Фото

66-річна Мадонна затусила на дні народження свого хлопця

Чинний фаворит американської співачки Мадонни, футболіст Акім Морріс днями відзначив своє 29-річчя. На пишному святі, звісно, була присутня його зіркова подруга.

Фотографіями і Акім, і 66-річна Мадж поділилися у Instagram.

"Усе, що я можу сказати, це спасибі. Спасибі тобі, дружинонько", - написав молодик, давши привід запідозрити, що їхні з Мадонною стосунки вже вийшли на новий рівень.

Мадж - "дружинонька"?

Морріс подякував усім, хто розділив із ним цей особливий вечір і хто допоміг зробити його незабутнім.

Мадонна, вітаючи Акіма, назвала його "своїм улюбленим Тільцем".

Акім - майже ровесник співаччиної старшої доньки Лурдес

Співачка для свята вбралася в сіро-бежевий, посвітивши бюстгальтером під прозорою блузою

Співачка для свята вбралася в сіро-бежевий, посвітивши бюстгальтером під прозорою блузою

До речі, на дні народження свого потенційного вітчима були присутні й молодші доньки артистки, 19-річна Мерсі та 12-річні Естер і Стелла.

Дівчата були трохи не в гуморі?

Моррісу виповнилося 29

Нагадаємо, офіційно Мадонна була заміжня двічі: за актором Шоном Пенном та за режисером Гаєм Річі. ТаблоID розповідав про найяскравіші романи попкоролеви. Про стосунки співачки з Акімом стало відомо минулого літа, але знайомі вони як мінімум із 2022-го року.