"Дружинонька" Мадонна в прозорій блузі відірвалася на 29-річчі свого коханого. Фото
Чинний фаворит американської співачки Мадонни, футболіст Акім Морріс днями відзначив своє 29-річчя. На пишному святі, звісно, була присутня його зіркова подруга.
Фотографіями і Акім, і 66-річна Мадж поділилися у Instagram.
"Усе, що я можу сказати, це спасибі. Спасибі тобі, дружинонько", - написав молодик, давши привід запідозрити, що їхні з Мадонною стосунки вже вийшли на новий рівень.
Морріс подякував усім, хто розділив із ним цей особливий вечір і хто допоміг зробити його незабутнім.
Мадонна, вітаючи Акіма, назвала його "своїм улюбленим Тільцем".
До речі, на дні народження свого потенційного вітчима були присутні й молодші доньки артистки, 19-річна Мерсі та 12-річні Естер і Стелла.
Нагадаємо, офіційно Мадонна була заміжня двічі: за актором Шоном Пенном та за режисером Гаєм Річі. ТаблоID розповідав про найяскравіші романи попкоролеви. Про стосунки співачки з Акімом стало відомо минулого літа, але знайомі вони як мінімум із 2022-го року.
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