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Мадонна з бігуді та у мереживному боді посвітила стегнами у провокативних позах. Фото

Карина Тімкова - 14 березня, 14:45

Американська співачка Мадонна знову підготувала для підписників гарячий контент. Ще не всі оговталися від її екстравагантного кліпу з голими сосками на цвинтарі, а вона вже наробила нових пікантних фото.

На кадрах, опублікованих в Instagram, 66-річна зірка позувала у ванній кімнаті у мереживному чорному боді та прозорих панчохах. На голові у неї були бігуді.

"Чекати — це найважча частина", — загадково підписала свою публікацію артистка.

Мадонна з розсунутими ногами посиділа на ванні

Мадж завжди любила дивувати фанатів своїм вбранням

Фото Instagram

Мадонна попозувала у панчохах і з декольте

Зверху вона вдягнула шовковий халатик, створюючи образ сексуальної домогосподарки

Мадонна посвітила голими стегнами у ванній

Побутовий вайб у виконанні Мадонни має провокаційний характер

Мадонна в боді показала пишний бюст

Зірка посвітила глибоким декольте та оголеними стегнами

У сексі луках Мадонна з'являється і на вулицях, а ще вона любить епатажні фотосесії з чоловіками.

До речі, зараз співачка зустрічається із 28-річним футболістом Акімом Моррісом.

Нагадаємо, у Мадонни є двоє біологічних дітей: 28-річна донька Лола від фітнес-тренера Карлоса Леона і 24-річний син Рокко від Гая Річі. А також чотири прийомних нащадків: 19-річний син Девід і донька Мерсі, а також 12-річні двійнятка Стелла та Естер.

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