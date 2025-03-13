"Мадонна дивиться на свою нову пластику": Монро з гумором продемонструвала, що зробила з її лицем алергія. Відео

Блогерка Монро уміє навіть на прикру ситуацію дивитися крізь призму гумору, що вона і зробила, коли її обличчя сильно набрякло від алергії.

47-річна зірка покепкувала з себе у Instagram, назвавши "донькою китайського імператора" та порівнявши зі співачкою Мадонною, якій закидають невдалі пластичні операції.

Цікаво, що Монро не знає, що саме стало причиною такої сильної алергічної реакції. Але зірці вже стало ліпше завдяки антигістамінному препарату

"Гумор рятує в будь-якій ситуації. На обличчі алергічна реакція", - написала Монро.

До речі, трапилося це з блогеркою під час перебування у Греції, де вона презентувала на документальному кінофестивалі в Салоніках стрічку про ЛГБТК+ "Queens of Joy". Монро є однією з її героїнь.

Як відомо, зірку виключено з військового обліку. Торік вона розказувала про свій досвід взаємодії з ТЦК.

Нагадаємо, Монро розповідала ТаблоID про свої факапи з минулого, за які їй не соромно.