"Мадонна дивиться на свою нову пластику": Монро з гумором продемонструвала, що зробила з її лицем алергія. Відео
Блогерка Монро уміє навіть на прикру ситуацію дивитися крізь призму гумору, що вона і зробила, коли її обличчя сильно набрякло від алергії.
47-річна зірка покепкувала з себе у Instagram, назвавши "донькою китайського імператора" та порівнявши зі співачкою Мадонною, якій закидають невдалі пластичні операції.
"Гумор рятує в будь-якій ситуації. На обличчі алергічна реакція", - написала Монро.
До речі, трапилося це з блогеркою під час перебування у Греції, де вона презентувала на документальному кінофестивалі в Салоніках стрічку про ЛГБТК+ "Queens of Joy". Монро є однією з її героїнь.
Як відомо, зірку виключено з військового обліку. Торік вона розказувала про свій досвід взаємодії з ТЦК.
Нагадаємо, Монро розповідала ТаблоID про свої факапи з минулого, за які їй не соромно.
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