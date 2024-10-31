MamaRika у плетеному ліфі та з ременями на талії поспокушала жіночними вигинами. Фото
Співачка MamaRika (вона ж Анастасія Середа), яка після вагітності почала прискіпливо ставитись до власного тіла, наробила спокусливих фото у ліфі.
На знімках 35-річна виконавиця посвітила оновленим віднедавна бюстом і підкреслила талію ременями.
Фото Середа запостила в Instagram.
Нагадаємо, у січні Середа наважилася на мамопластику, результат якої показала лише за пів року.
Раніше співачка також розказувала про свою алкогольну залежність і як її позбавлялася.
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