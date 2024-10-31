MamaRika у плетеному ліфі та з ременями на талії поспокушала жіночними вигинами. Фото

Співачка MamaRika (вона ж Анастасія Середа), яка після вагітності почала прискіпливо ставитись до власного тіла, наробила спокусливих фото у ліфі.

На знімках 35-річна виконавиця посвітила оновленим віднедавна бюстом і підкреслила талію ременями.

Фото Середа запостила в Instagram.

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До речі, Анастасія впевнена, що має зайві кіло

Щоб зберігати тонус обличчя, співачка робить "б’юті двіжуху"

Зірка любить свої стегна і часто хизується ними на фото

Нагадаємо, у січні Середа наважилася на мамопластику, результат якої показала лише за пів року.

Раніше співачка також розказувала про свою алкогольну залежність і як її позбавлялася.