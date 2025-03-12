"Новий агрегат": MamaRika збільшила губи та похизувалася результатом. Фото
Співачка MamaRika, яка торік зробила мамопластику, зважилася на ще один, уже не такий радикальний "апгрейд" своєї зовнішності - ін'єкції в губи.
Як вона тепер виглядає, Анастасія продемонструвала у Insta-сторіс, пояснивши, що деякий час не з'являлася, бо чекала, щоби губи трохи загоїлись. Із притаманним їй гумором 35-річна артистка назвала їх "новим агрегатом" та "прошивкою".
"Дівчулі, я вважаю, що рот - розй*б. Трішки ще синячки зійдуть, але Мамка на нових прошивках вривається в цю весну", - пораділа зірка.
У коментарі ТаблоID MamaRika вточнила, що їй вкололи гіалуроновий філер.
Нагадаємо, в січні співачка робила іншу ін'єкційну б'юті-процедуру, після якої її личко мало стати мов "дупця немовляти".
Як відомо, регулярно підколює собі губи блогерка Катерина Репяхова, ще й інколи знімає кумедну реакцію на ці зміни її чоловіка, співака Віктора Павліка.
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