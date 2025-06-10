MamaRika покрасувалася у спідньому і розказала, як підтримує фігуру і енергію

10 червня, 13:00

Співачка MamaRika (справжнє ім'я Анастасія Середа), яка нещодавно була незадоволена своєю формою, повернула впевненість у собі.

На прохання підписників зірка у спідньому розкрила секрет ідеальної форми і відновлення енергії.

Анастасія Середа у спідньому
"Йога, зал, секс, ендосфера, бади", - встановила співачка ієрархію секретів краси
Фігура Анастасії мотивує зробити хоча б щось з цього списку

Фігура Анастасії мотивує зробити хоча б щось з цього списку


Нагадаємо, після вагітності виконавиця була дуже занепокоєна станом свого тіла, однак нині цілком задоволена ним.

До речі, у січні 2024-го Середа зробила мамопластику, однак результат показала лише за пів року після операції.

Читайте також:

MamaRika у Єгипті зустріла 36-річчя танцями в романтичній сукні та показала щемливе вітання від чоловіка

MamaRika топлес показала, як підтримує пружність тіла

MamaRika у тоненькому бікіні потанцювала на тлі моря

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів