MamaRika покрасувалася у спідньому і розказала, як підтримує фігуру і енергію

Співачка MamaRika (справжнє ім'я Анастасія Середа), яка нещодавно була незадоволена своєю формою, повернула впевненість у собі.

На прохання підписників зірка у спідньому розкрила секрет ідеальної форми і відновлення енергії.

"Йога, зал, секс, ендосфера, бади", - встановила співачка ієрархію секретів краси

Фігура Анастасії мотивує зробити хоча б щось з цього списку

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Нагадаємо, після вагітності виконавиця була дуже занепокоєна станом свого тіла, однак нині цілком задоволена ним.

До речі, у січні 2024-го Середа зробила мамопластику, однак результат показала лише за пів року після операції.