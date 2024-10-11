MamaRika у топі-кольчузі посвітила пласким животом і показала "нову" себе

Марія Мельник 11 жовтня, 11:00

Співачка MamaRika (Анастасія Середа) показала нову себе на свіжих сексі-фото.

35-річна виконавиця у топі-кольчузі посвітила пласким животом і соковитим декольте.

"Нова жінка", - так тепер називає себе Анастасія.

Середа у топі посвітила животом

До речі, раніше MamaRika зізнавалася, що вік для неї не просто цифра, а й привід для стресу

фото natalia_dudych

Після вагітності виконавиця була дуже занепокоєна станом свого тіла, однак, судячи з фото, нині цілком задоволена ним

Після вагітності виконавиця була дуже занепокоєна станом свого тіла, однак, судячи з фото, нині цілком задоволена ним

Нагадаємо, у січні Середа зробила мамопластику, однак результат показала лише за пів року після операції.

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MamaRika
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