MamaRika у топі-кольчузі посвітила пласким животом і показала "нову" себе
Співачка MamaRika (Анастасія Середа) показала нову себе на свіжих сексі-фото.
35-річна виконавиця у топі-кольчузі посвітила пласким животом і соковитим декольте.
"Нова жінка", - так тепер називає себе Анастасія.
Нагадаємо, у січні Середа зробила мамопластику, однак результат показала лише за пів року після операції.
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