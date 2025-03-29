Цукерберг із дружиною здивували екстремальною розвагою у воді. Фото

Фото з Instagram Марка Цукерберга

Засновник Facebook Марк Цукерберг вразив свою аудиторію в Instagram екстремальним відпочинком зі своєю дружиною Прісциллою Чан.

Марк опублікував фото, на якому вони з коханою плавають серед акул, одну з них мільярдер навіть погладив.

До речі, на світлину він наклав дитячу пісеньку "Baby shark" (Акуленя, - ред).

Реклама:

Прісцилла, здається, у захваті від такої розваги Фото з Instagram Марка Цукерберга

Наприкінці лютого кохана Марка Цукерберга святкувала свій день народження. На вечірці засновник Facebook в костюмі як в Бенсона Буна заспівав пісню "Beautiful things".

До слова, мільярдер не соромиться на весь світ заявляти про своє кохання до дружини й навіть встановив її статую у їхньому саду.