Цукерберг із дружиною здивували екстремальною розвагою у воді. Фото
Засновник Facebook Марк Цукерберг вразив свою аудиторію в Instagram екстремальним відпочинком зі своєю дружиною Прісциллою Чан.
Марк опублікував фото, на якому вони з коханою плавають серед акул, одну з них мільярдер навіть погладив.
До речі, на світлину він наклав дитячу пісеньку "Baby shark" (Акуленя, - ред).
Наприкінці лютого кохана Марка Цукерберга святкувала свій день народження. На вечірці засновник Facebook в костюмі як в Бенсона Буна заспівав пісню "Beautiful things".
До слова, мільярдер не соромиться на весь світ заявляти про своє кохання до дружини й навіть встановив її статую у їхньому саду.
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