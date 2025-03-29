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Цукерберг із дружиною здивували екстремальною розвагою у воді. Фото

Юлія Леськова - 29 березня, 10:04
Марк Цукерберг зі своєю дружиною Прісциллою Чан
Фото з Instagram Марка Цукерберга

Засновник Facebook Марк Цукерберг вразив свою аудиторію в Instagram екстремальним відпочинком зі своєю дружиною Прісциллою Чан.

Марк опублікував фото, на якому вони з коханою плавають серед акул, одну з них мільярдер навіть погладив.

До речі, на світлину він наклав дитячу пісеньку "Baby shark" (Акуленя, - ред).


Марк Цукерберг з дружиною поплавав з акулами

Прісцилла, здається, у захваті від такої розваги

Фото з Instagram Марка Цукерберга

Наприкінці лютого кохана Марка Цукерберга святкувала свій день народження. На вечірці засновник Facebook в костюмі як в Бенсона Буна заспівав пісню "Beautiful things". 

До слова, мільярдер не соромиться на весь світ заявляти про своє кохання до дружини й навіть встановив її статую у їхньому саду. 

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