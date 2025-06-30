Єфросиніна загорнулася в тренч свого чоловіка для чуттєвих фото

Карина Тімкова - 30 червня, 10:15

Телеведуча Маша Єфросиніна, яка частенько демонструє свої стильні луки, захопила підписників новою зйомкою.

В Instagram 46-річна зірка показалася в самому бежевому тренчі на тлі фактурної стіни. Вона елегантно позувала на стільці, ніжно посміхаючися камері.

"Я сильна та витривала, поки не загорнуся в його плащ або засну в його футболці", — зазначено під фото.

Маша Єфросиніна показала бюст на ефектних фото в тренчі

Маша засвітила декольте у пальто, яке, ймовірно, належить її чоловіку-військовому Тимуру Хромаєву. Схоже, зірка сильно засумувала за коханим

Фото Alina Kvitka

Маша Єфросиніна ефектно попозувала на стільці в одному тренчі

Кадри вийшли доволі чуттєвими

Маша Єфросиніна в самому тренчі попозувала на стільці

Ведуча похвалилася довгими ногами

Маша Єфросиніна в самому пальто наробила емоційних фото

Знаменитість показала свої емоції в новій фотосесії

Маша Єфросиніна у тренчі попозувала для чуттєвих фото

Ефектності луку додавала об'ємна укладка

Єфросиніна вдягнула тренч свого чоловіка для чуттєвих фото

Схоже, саме цей тренч Тимур вдягав до повномасштабного вторгнення, а нині він переважно носить військову форму

Фото instagram

Нещодавно зірка в блискучій сукні позувала на паризьких вулицях і хизувалася стрункістю у шкіряному міні. Також Маша любить ділитися своїми тренуваннями та б'юті-лайфхаками.

Як відомо, Єфросиніна перебуває у шлюбі з бізнесменом і військовим Тимуром Хромаєвим з 2003-го. Подружжя виховує двох спільних дітей: 21-річну Нану й 10-річного Олександра, з яким ведуча показувалась у сховищі під час обстрілів.

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