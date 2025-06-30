Єфросиніна загорнулася в тренч свого чоловіка для чуттєвих фото
Телеведуча Маша Єфросиніна, яка частенько демонструє свої стильні луки, захопила підписників новою зйомкою.
В Instagram 46-річна зірка показалася в самому бежевому тренчі на тлі фактурної стіни. Вона елегантно позувала на стільці, ніжно посміхаючися камері.
"Я сильна та витривала, поки не загорнуся в його плащ або засну в його футболці", — зазначено під фото.
Нещодавно зірка в блискучій сукні позувала на паризьких вулицях і хизувалася стрункістю у шкіряному міні. Також Маша любить ділитися своїми тренуваннями та б'юті-лайфхаками.
Як відомо, Єфросиніна перебуває у шлюбі з бізнесменом і військовим Тимуром Хромаєвим з 2003-го. Подружжя виховує двох спільних дітей: 21-річну Нану й 10-річного Олександра, з яким ведуча показувалась у сховищі під час обстрілів.
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