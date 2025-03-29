"Давно мріяла": Єфросиніна з неочікуваним кольором волосся уявила себе героїнею Белуччі. Фото

Телеведуча Маша Єфросиніна втілила в життя свою давню мрію і показалася в Instagram в неочікуваному образі та зазначила, що такий експеримент із зовнішністю їй сподобався.

Брюнетка Маша для нових фото перевтілилася у блондинку і попозувала коло дзеркала та у мереживному корсеті.

"Давно мріяла стати блондинкою. Мій улюблений фільм з Монікою Белуччі, роль у якому так сильно мене вражала в різні роки мого життя - "Малена". Хто бачив, той розуміє, про що я. Неймовірно сексуальна, красива, глибока Моніка грає жінку, яка під тиском страшних реалій військової доби проходить трагічну особисту трансформацію", - написала телеведуча.

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Здається, такою Машу не бачив ніхто Фото Аліни Квітки

Єфросиніна також пояснила, що режисер фільму Джозеппе Торнаторе підсилив трансформацію головної героїні фільму й змінами у зовнішності - вона стала білявкою.

"Кожній з нас, дівчата, вистачає приводів для трансформацій в ці роки, і вони набагато глибші, ніж просто змінити колір волосся. Для цього є перуки", - додала вона.

Як вам Єфросиніна у такому образі? Фото Аліни Квітки

Маша зізналася, що після такого перевтілення зрозуміла, що в душі вона брюнетка.

"Хоча експеримент мені сподобався! Це вартувало того, щоб зрозуміти, що всередині я брюнетка", - підсумувала Єфросиніна.

Якось Маша Єфросиніна розповідала, що боїться старіння та невдалих процедур, а також додала, що задля внутрішнього спокою скоротила своє коло спілкування.

Також вона ділилася тим, як формує свій гардероб.