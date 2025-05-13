"Повна брехня": Єфросиніна відреагувала на слова Фреймут про себе та їхніх колег по телешоу

Телеведуча Ольга Фреймут нещодавно дала інтерв'ю, в якому розповіла, що Маша Єфросиніна, як і деякі її колеги понад 10 років тому, могли насміхатися з її української мови і додала, що та проявляла симпатію до її чоловіка.

"Я Машу, якщо чесно, дуже мало знаю, бо так складалося, що вона вела проєкти на сцені, а я десь під сценою знімала "Ревізор". Тоді вона належала до категорії топових ведучих. Це, напевно, було дуже престижно, а реаліті тільки починалось. Я була першою, хто його робила. Ми з Машею навіть не перетиналися. Ми з нею декілька разів бачилися на шоу, тому що я була суддею в "Шоумастгоуон", а вона була ведучою. Потім якось вона коментувала моє пальто, ми зустрілися в коридорі… Вона сказала: "Ох какое у тебя красивое пальто".

До речі, розмовляли вони тільки російською мовою і мене мали за селючку, бо я розмовляла українською. Я не про Машу взагалі, але було таке ставлення на телебаченні… Те, що я розмовляла українською, їх дуже веселило. Я була як їхній місцевий клоун… Тому Машу я мало знаю, але вона навіть запрошувала мене на інтерв'ю до війни. Ну я ж не даю інтерв'ю, про що говорити. Але я точно знаю, що їй подобався мій чоловік. Тому що про це багато пишуть і це не секрет, ну але він багатьом подобається. Ти бачила мого чоловіка?", — зазначила Оля в розмові з Раміною Есхакзай.

Фреймут поділилася своїми спогадами про Єфросиніну і запевнила, що на телебаченні їй доводилося стикатися з образами через те, що вона спілкувалась українською Кадр з відео

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Єфросиніна публічно прокоментувала заяви колеги під час живого шоу "Дорослі дівчата", де разом з Олею Поляковою виступала на сцені, пише ТСН.ua. За її словами, твердження про цькування через мову, а також заяви про те, що ведучі були незнайомі не відповідають дійсності:

"Я, чесно кажучи, не дивилася, мені прислали кілька моментів. Я вважаю, що Оля дійсно дуже неординарна особистість, магнетична, талановита. У свій час, коли був "Ревізор", я вважала, що це майбутня велика зірка національного масштабу. В неї дійсно могло б бути неймовірне майбутнє. Але. Ми з нею дуже різні. Бо я, наприклад, рідко дозволяю собі взагалі кого-небудь обговорювати публічно. Я вважаю, що це неетично і неправильно, особливо своїх колег. І тим більше, я не дозволяю собі брехати".

Маша заявила, що вона та їхнє оточення з програми "Підйом" не цькувало Олю за українську мову Фото instagram

Ведуча розповіла, що була трохи знайома з Олею на зйомках шоу. І додала, що особисто звернулася до майбутнього чоловіка Фреймут з проханням взяти її в члени журі.

"Так, я вважаю, що вона бреше… По-перше, про українську мову, це повна брехня. Що ми начебто над нею насміхалися за українську мову. Я дуже давно дружу із Сергієм Притулою, обожнюю його. Немає що коментувати. І другий факт, який повністю доводить, що інтерв'ю брехливе, принаймні в моїй частині, що ми не були знайомі й не перетиналися. Ось вам факт. 2012 рік, я була керівницею, ведучою і продюсеркою проєкту "Шоумастгоуон". Я пішла до її майбутнього чоловіка і вмовляла його посадити в журі саме Олю Фреймут по причині того, що вважала, що в цьому шоу має звучати українська мова. Він свого часу наполягав виключно на російських артистах, таких як Манучаров та інших.

Я сказала, що в українському шоу має звучати українська мова. Це був 2012 рік і таким чином там опинилася пані Фреймут. Виключно через моє прохання і мій ультиматум. І оскільки вона була в журі, а я керівницею, ведучою і продюсеркою, не важко уявити, що спілкувалися ми багато, бо я контролювала абсолютно все по сценарію і тощо. Тому всі добре знали, як її звати, ніхто над нею не насміхався. Тому давайте довіряти фактам", — сказала вона.

Ведуча згадала, як просила чоловіка своєї колеги взяти її на шоу Фото instagram

До речі, в рамках цього ж інтерв'ю Фреймут розповідала про спільне виховання дітей з чоловіком, нову роботу в Лондоні та косметологічні процедури.

Щодо Єфросиніної, то не так давно вона розповіла про сексуальні домагання, з якими зіткнулась у 18 років. Також ведуча коментувала чутки про свого чоловіка і підтримала українських матерів.