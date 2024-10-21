Татусева дівчинка: 21-річна красуня-донька Майкла Дугласа показалася з ним на милих селфі

Керіс - єдина дочка Майкла Дугласа Фото з Instagram Дугласа

Американський актор Майкл Дуглас навідався до Унiверситету Брауна, що на Род-Айленді, де навчається їхня з Кетрін Зетою-Джонс донька, 21-річна Керіс.

Побачившись із дитиною, 80-річна кінозірка наробив із нею селфі.

21-річна донька акторського подружжя вивчає в Університеті Брауна кіно та міжнародні відносини

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Як відомо, в Майкла і Кетрін також є спільний син Ділан, якому 24 роки. Нещодавно парубок разом із батьком приїздив до Києва.

Від першого шлюбу в Дугласа є 45-річний син Камерон, котрий свого часу мало не занапастив своє життя наркотиками. На щастя, провівши сім років у в'язниці, зірковий нащадок узявся за розум. Він і його цивільна дружина Вів'єн встигли вже двічі зробити Майкла дідом.

Нагадаємо, побачити своїх правнуків, Луа та Райдера ще встиг патріарх родини Дугласів, Кірк. Актор пішов із життя в 2020-му, доживши до 103 років.