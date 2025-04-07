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Дочка Дугласа і Зети-Джонс поділилася рідкісними кадрами з братом на відпочинку в горах

Карина Тімкова - 7 квітня, 14:50

24-річний Ділан і 21-річна Керіс, діти акторів Майкла Дугласа та Кетрін Зети-Джонс, відправилися на спільний відпочинок у гори.

Брат і сестра опублікували в Instagram добірку фотографій, на яких постали з туристичним спорядженням. На першому кадрі Керіс сидить на камені, а на другому — вони разом із Діланом прилягли відпочити на землю.

Сім'я ймовірно подорожувала до Патагонії. Дочка Дугласа також поділилася захопливими краєвидами.

Дочка Дугласа і Зети-Джонс відпочила на природі

Дівчина присіла відпочити після тривалої ходьби

Фото Instagram

Діти Дугласа і Зети-Джонс відправилися в гори

Сім'я любить влаштовувати спільні розваги

Син Дугласа і Зети-Джонс показався на активному відпочинку

Цікаво, чи залишили вони власний підпис на стіні спогадів?

Син і донька Дугласа і Зети-Джонс показали активний відпочинок

Брат із сестрою старанно крокували скелею

Син і дочка Дугласа і Зети-Джонс поділилися своєю поїздкою

"Ще більше моментів з цього чарівного місця", — підписала фото Керіс

Нагадаємо, 80-річний Майкл і 55-річна Кетрін минулої осені святкували 24-ту річницю свого весілля. Також ошатна парочка любить з'являтися на червоних доріжках.

Не так давно зірковий батько приїжджав до донечки, яка нині навчається в Університеті Брауна. А декілька років тому Керіс разом з мамою знялась у модному фотосеті.

Донька Дугласа і Зети-Джонс показалася в горах

Дочка акторів впевнено йшла звивистою тропою

Ділан, як і його батьки, займається акторством. Минулої весни він показався зі своєю дівчиною на концерті. Також юнак у компанії мами позував на хіднику, а разом із татом зустрічався із Зеленськими.

Ще у Дугласа є 46-річний син Камерон від минулого шлюбу. У чоловіка є кримінальне минуле: він сидів у в'язниці через наркотики. А після дострокового звільнення захотів стати актором.

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