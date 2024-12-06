Не відвести очей: Зета-Джонс у розкішній струменистій сукні з кейпом вийшла на парадний хідник із Дугласом
Зіркова голлівудська парочка, актори Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс здійснили яскравий вихід на парадний хідник церемонії відкриття The Red Sea International Film Festival.
Вона відбулася в місті Джедда, що в Саудівській Аравії, 5-го грудня.
55-річна Кетрін для урочистої події обрала кобальтово-синю максісукню з розрізом та кейпом. Позуючи перед камерою, вони з Майклом трималися за руки.
Нагадаємо, в листопаді голуб'ята відсвяткували 24-ту річницю шлюбу. Дуглас та Зета-Джонс мають двох спільних нащадків: 24-річного Ділана і 21-річну Керіс.
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