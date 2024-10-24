Дуглас у смокінгу відвідав урочистість з обома синами від різних дружин. Фото

80-річний голлівудський актор Майкл Дуглас здійснив рідкісний вихід на публіку у компанії двох своїх синів від різних дружин.

З 45-річним Камероном від Діандри Люкер та 24-річним Діланом від Кетрін Зети-Джонс Дуглас відвідав святкування 40-річчя Фонду принцеси Грейс в Нью-Йорку. Актор був удостоєний премії принца Реньє III. Ця престижна нагорода, яку вручає принц Монако Альбер II, відзначає внесок Дугласа в мистецтво та його відданість благодійним справам.

Майкл був у чорному смокінгу та метелику, Ділан теж обрав смокінг, але темно-синій. Камерон вдягнув на захід чорний класичний костюм, який доповнив чудернацьким взуттям різних кольорів.

Майкл Дуглас не часто ходить на івенти одразу з обома синами від двох своїх дружин: молодший Ділан ліворуч та старший Камерон праворуч Фото Getty Images

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Як відомо, старший син Дугласа від першої дружини має кримінальне минуле. У 2009-му його взяли за наркотики та посадили в тюрму. У 2016-му він вийшов достроково та подався в актори.

Окрім синів, у Дугласа також є донька від Зети-Джонс, 21-річна Керіс.

Більше про історію кохання Майкла та Кетрін ТаблоID писав в окремому матеріалі.