"Приємна несподіванка": Меган Фокс висловилася щодо своєї доньки від Machine Gun Kelly

Марія Мельник - 23 травня, 13:00

39-річна акторка Меган Фокс на зйомках у новому серіалі повідомила, що дитина від її екс обранця Machine Gun Kelly була незапланованою.

Ба більше, зірка знімалася у шоу на шостому тижні вагітності.

"38 років, шість тижнів вагітності (незаплановано, але приємна несподіванка)," — написала Фокс.

Меган з екскоханим, від якого незаплановано народила доньку

Меган та батько її четвертої дитини

ФОТО GETTY IMAGES

"Будь ласка, припиніть слухати патріархат. Жінки — це вічні істоти світла. У нас немає терміну придатності."

"Не дозволяйте нікому позбавити вас сили", — додала вона.

Як відомо, роман Фокс і Бейкера розпочався у 2020 році, а у січні 2022-го пара оголосила про заручини. Вже у 2024-му Меган зізналася, що при надії.

Нагадаємо, Меган народила свою четверту дитину — доньку, у березні цьогоріч, від колишнього нареченого, 35-річного Machine Gun Kelly. Також вона є мамою трьох синів: 12-річного Ноа, 11-річного Боді та 8-річного Джерні від колишнього чоловіка Браяна Остіна Гріна.

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Меган Фокс
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