Розтин ящірок та чищення зубів тричі на тиждень: химерні факти з життя зірок, про які ви не хотіли знати

Селебріті частенько страждають від надмірної уваги до себе, а особливо від копирсання у їхній брудній білизні. Проте іноді вони самі розповідають про себе дуже дивні факти, про які б нам краще і не знати.

ТаблоID сподівається, що ви маєте міцну нервову систему, бо те, що буде далі в матеріалі… точно вас, як мінімум, здивує, а, як максимум, змінить ваше бачення про ідеальність зірок.

Джада Пінкетт Смітт і уроки мастурбації від бабусі

Дружина Вілла Сміта Джада Пінкетт Сміт якось поділилася тим, що бабуся навчила її мастурбації, коли їй було всього 9 років.

"Моя бабуся навчила мене самозадоволення, тому що вона хотіла, щоб я знала, що задоволення має бути від мене самої", – незрозуміло чому розповіла Джада.

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Вона додала, що бабуся просто не хотіла, аби юна Джада потрапила до рук чоловіка, який принесе їй задоволення, і вона помилково вважала б, що то його заслуга.

Сара Джессіка Паркер і підгузки

59-річна зірка "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер якось зізналася, що вона вельми полюбляє те, як пахнуть… підгузки.

"Мені навіть подобається, коли вони мокрі і пахнуть теплом, як випічка. Я люблю запах Balmex. Обожнюю", – розповідала багато років тому актриса Джессіка Паркер.

Мабуть, Паркер дуже любить дітей Фото Getty Images

Алісія Сільверстоун – мама-пташка

Актриса Алісія Сільверстоун, найбільш відома за фільмом "Нетямущі" (1995), якось опублікувала відео, яке радше мало би залишитися в сімейному архіві. На ньому Сільверстоун продемонструвала, як годує свого сина як мама-пташка… Вона пережовувала їжу і випльовувала дитині до рота.

Алісія - ще одна віддана мама Фото @perryhagopian

"Я нагодувала Ведмедика (сина - ред.) моті і крихітним шматочком овочів з супу зі свого рота. Це його улюблене... і моє. Він буквально повзає по кімнаті, щоб напасти на мій рот, якщо я їм", – розповіла 48-річна актриса.

Джессіка Сімпсон і чистка зубів

Зірка нульових, співачка Джессіка Сімпсон поділилася на шоу "Еллен", що чистить зуби "можливо, тричі на тиждень". В принципі, тут можна було б і зупинитися, але Сімпсон додала, що вона не любить, коли зуби "занадто слизькі" і їй хочеться більше "покриття".

44-річна Джессіка Сімпсон підсумувала, що замість щоденної чистки зубів вона використовує якусь сорочку, щоб витирати зуби.

Зірки бувають дуже дивні Фото з Instagram

Дженна Ортега і розтин ящірок

"Венздей" Дженна Ортега розповідала, що мала у дитинстві дивакувате хобі - майбутня актриса проводила розтин мертвих ящірок.

"Я дивачка, бо в дитинстві робила розтин маленьких тварин. Маленьких ящірок, яких я знаходила мертвими на своєму задньому дворі", – поділилася природжена дівчинка Венздей.

Увійшла в роль ще в дитинстві Фото з Instagram

Роберт Паттінсон і еротичні журнали

Виявляється, що актора Роберта Паттінсона (ой, Едварда Каллена) вигнали з елітної британської приватної школи, бо спіймали на крадіжці та перепродажі порнографічних матеріалів.

Роберт - справжній бізнесмен Фото Variety

"Насправді я ніколи не говорив цього раніше. Я крав порножурнали і продавав їх у школі. Ніхто не знав, що з ними робити. ... Я продавав їх за великі гроші, – розказував зірка "Сутінок" і новий Бетмен Роберт Паттінсон.

Міла Куніс, Ештон Кутчер і гігієна

Подружжя актриси українського походження Міли Куніс та актора Ештона Кутчера мають своє бачення базової гігієни.

Куніс розповіла, що не використовує мило щодня, а лише миє складки, груди і ноги. Пізніше Кутчер додав і від себе.

"Я мию пахви і промежину щодня, і більше нічого. У мене є брусок Lever 2000, який щоразу справляється з цим завданням", – прокоментував актор.

Таке от уявлення про гігієну у подружжя Фото Getty Images

Ба більше, зірка "Секс по дружбі" Міла Куніс розказала, що також не мила своїх дітей щодня. А Кутчер доповнив, що вони з дружиною купали малих лише коли бачили на них бруд, а так "не було сенсу".

Бредлі Купер ходить голяка, як тато

В подкасті Дакс Шепард "Armchair Expert" Бредлі Купер відкрив таємницю, що ходить по дому голяка. А перейняв цю звичку актор "Похмілля у Вегасі" від свого батька.

"Мій тато завжди був голий і я завжди приймав душ разом з ним", – поділився цінною інформацією Бредлі.

Залишаємо вам можливість робити власні висновки Фото Getty Images

Так само актор поводиться і зі своєю донькою. Бредлі Купер полюбляє сидіти в туалеті, поки вона приймає ванну, і спілкуватися з нею в цей час.

Кровожерливі Меган Фокс і Machine Gun Kelly

Колсон Бейкер та Меган Фокс неодноразово потрапляли в заголовки газет через свої одіозні стосунки. Так, парочка найбільше запам'яталася заявою актриси "Трансформери" про те, що вони з коханим пили кров один одного.

Хоч як би вони не демонстрували пристрасть і шалене кохання один до одного, виявилося, що Бейкер - зрадник. Вагітна Меган і Колсоном зараз намагаються розібратися, що робити далі. Фото Getty Images

"Гадаю, наше пиття крові одне одного може наштовхнути людей на неправильні висновки чи люди уявлятимуть нас із келихами, наче ми в "Грі престолів", п'ємо кров одне одного. Це просто кілька крапель, але так, ми час від часу споживаємо кров одне одного, лише в ритуальних цілях", – ділилася актриса.

Кім Кардашян вшанувала бабусю сексом

Коли блогерка Кім Кардашян ще крутила роман з відомим ловеласом Пітом Девідсоном, вона розповіла про те, як вони вшанували її бабусю у пікантний спосіб.

"Ми з Пітом зупинилися в готелі Беверлі-Хіллз на минулих вихідних, ми сиділи перед каміном, просто розмовляли годинами, і я сказала: "Моя бабуся сказала мені, що ти по-справжньому живеш, коли займаєшся сексом перед каміном", і ми зайнялися сексом перед каміном на її честь".

Вшанували так вшанували Фото Getty Images

Олівія Вайлд і секс із колишнім

Зірка телехіта "Доктор Хаус" Олівія Вайлд відкрито розповіла про своє (не)сексуальне життя з колишнім Тао Русполі. Актриса в якийсь момент їх стосунків відчула, що її інтимний орган "помер".

"Ви можете брехати своїм родичам за різдвяною вечерею і розповідати їм, що вдома все просто чудово. Але ви не можете брехати своїй вагіні", - наголосила Вайлд.

І в чому вона не права? фото getty images

Пізніше Вайлд додала, що "іноді ваша вагіна вмирає", що сигналізує про те, що час йти від партнера. Мовляв, чоловіки не єдині, хто може думати своїми геніталіями.

Кейт Бланшетт і секспросвіта через кіно

Кейт Бланшетт розповіла про першу сцену сексу, яку вона побачила, і як вона щось змінила в її дитячій голові.

"Я пам'ятаю, як вперше побачила сцену сексу. Мої батьки взяли мене в кіно, коли я була, здається, в третьому класі. Там грав Джин Вайлдер, це був фільм "Срібна смуга". Він був з цією жінкою в потязі, тікав від закону і був поранений. Вона почала його цілувати. А він сказав: "Взагалі-то, мені болить тут і тут", і я подумала: "До чого це все?". І вона (жінка - ред.) почала розстібати йому сорочку. Я раптом відчула, як сідниці моєї матері стискаються поруч зі мною. І я подумала: "Ооо, я теж цього хочу", – пригадала актриса Кейт Бланшетт.

Рано чи пізно такий момент настає Фото Getty Images

Вілл Сміт і нудота від оргазмів

У своїй книзі спогадів "Will" актор Вілл Сміт розповів про те, що мав неординарну психосоматичну реакцію в юності – його нудило від оргазмів. Почалося це після того, як актора кинула кохана і він вирішив спати з купою жінок.

І таке трапляється фото getty images

"У мене був секс зі стількома жінками, і це настільки суперечило суті мого єства, що в мене розвинулася психосоматична реакція на оргазм. Я в буквальному сенсі відчував блювотні позиви, а іноді навіть блював", – поділився 56-річний Сміт.

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID збирав факапи зірок з нарядами. Виявилося, що сукні от кутюр теж можуть рватися, причому прямо на хідниках.