Розтин ящірок та чищення зубів тричі на тиждень: химерні факти з життя зірок, про які ви не хотіли знати
Селебріті частенько страждають від надмірної уваги до себе, а особливо від копирсання у їхній брудній білизні. Проте іноді вони самі розповідають про себе дуже дивні факти, про які б нам краще і не знати.
ТаблоID сподівається, що ви маєте міцну нервову систему, бо те, що буде далі в матеріалі… точно вас, як мінімум, здивує, а, як максимум, змінить ваше бачення про ідеальність зірок.
Джада Пінкетт Смітт і уроки мастурбації від бабусі
Дружина Вілла Сміта Джада Пінкетт Сміт якось поділилася тим, що бабуся навчила її мастурбації, коли їй було всього 9 років.
"Моя бабуся навчила мене самозадоволення, тому що вона хотіла, щоб я знала, що задоволення має бути від мене самої", – незрозуміло чому розповіла Джада.
Вона додала, що бабуся просто не хотіла, аби юна Джада потрапила до рук чоловіка, який принесе їй задоволення, і вона помилково вважала б, що то його заслуга.
Сара Джессіка Паркер і підгузки
59-річна зірка "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер якось зізналася, що вона вельми полюбляє те, як пахнуть… підгузки.
"Мені навіть подобається, коли вони мокрі і пахнуть теплом, як випічка. Я люблю запах Balmex. Обожнюю", – розповідала багато років тому актриса Джессіка Паркер.
Алісія Сільверстоун – мама-пташка
Актриса Алісія Сільверстоун, найбільш відома за фільмом "Нетямущі" (1995), якось опублікувала відео, яке радше мало би залишитися в сімейному архіві. На ньому Сільверстоун продемонструвала, як годує свого сина як мама-пташка… Вона пережовувала їжу і випльовувала дитині до рота.
"Я нагодувала Ведмедика (сина - ред.) моті і крихітним шматочком овочів з супу зі свого рота. Це його улюблене... і моє. Він буквально повзає по кімнаті, щоб напасти на мій рот, якщо я їм", – розповіла 48-річна актриса.
Джессіка Сімпсон і чистка зубів
Зірка нульових, співачка Джессіка Сімпсон поділилася на шоу "Еллен", що чистить зуби "можливо, тричі на тиждень". В принципі, тут можна було б і зупинитися, але Сімпсон додала, що вона не любить, коли зуби "занадто слизькі" і їй хочеться більше "покриття".
44-річна Джессіка Сімпсон підсумувала, що замість щоденної чистки зубів вона використовує якусь сорочку, щоб витирати зуби.
Дженна Ортега і розтин ящірок
"Венздей" Дженна Ортега розповідала, що мала у дитинстві дивакувате хобі - майбутня актриса проводила розтин мертвих ящірок.
"Я дивачка, бо в дитинстві робила розтин маленьких тварин. Маленьких ящірок, яких я знаходила мертвими на своєму задньому дворі", – поділилася природжена дівчинка Венздей.
Роберт Паттінсон і еротичні журнали
Виявляється, що актора Роберта Паттінсона (ой, Едварда Каллена) вигнали з елітної британської приватної школи, бо спіймали на крадіжці та перепродажі порнографічних матеріалів.
"Насправді я ніколи не говорив цього раніше. Я крав порножурнали і продавав їх у школі. Ніхто не знав, що з ними робити. ... Я продавав їх за великі гроші, – розказував зірка "Сутінок" і новий Бетмен Роберт Паттінсон.
Міла Куніс, Ештон Кутчер і гігієна
Подружжя актриси українського походження Міли Куніс та актора Ештона Кутчера мають своє бачення базової гігієни.
Куніс розповіла, що не використовує мило щодня, а лише миє складки, груди і ноги. Пізніше Кутчер додав і від себе.
"Я мию пахви і промежину щодня, і більше нічого. У мене є брусок Lever 2000, який щоразу справляється з цим завданням", – прокоментував актор.
Ба більше, зірка "Секс по дружбі" Міла Куніс розказала, що також не мила своїх дітей щодня. А Кутчер доповнив, що вони з дружиною купали малих лише коли бачили на них бруд, а так "не було сенсу".
Бредлі Купер ходить голяка, як тато
В подкасті Дакс Шепард "Armchair Expert" Бредлі Купер відкрив таємницю, що ходить по дому голяка. А перейняв цю звичку актор "Похмілля у Вегасі" від свого батька.
"Мій тато завжди був голий і я завжди приймав душ разом з ним", – поділився цінною інформацією Бредлі.
Так само актор поводиться і зі своєю донькою. Бредлі Купер полюбляє сидіти в туалеті, поки вона приймає ванну, і спілкуватися з нею в цей час.
Кровожерливі Меган Фокс і Machine Gun Kelly
Колсон Бейкер та Меган Фокс неодноразово потрапляли в заголовки газет через свої одіозні стосунки. Так, парочка найбільше запам'яталася заявою актриси "Трансформери" про те, що вони з коханим пили кров один одного.
"Гадаю, наше пиття крові одне одного може наштовхнути людей на неправильні висновки чи люди уявлятимуть нас із келихами, наче ми в "Грі престолів", п'ємо кров одне одного. Це просто кілька крапель, але так, ми час від часу споживаємо кров одне одного, лише в ритуальних цілях", – ділилася актриса.
Кім Кардашян вшанувала бабусю сексом
Коли блогерка Кім Кардашян ще крутила роман з відомим ловеласом Пітом Девідсоном, вона розповіла про те, як вони вшанували її бабусю у пікантний спосіб.
"Ми з Пітом зупинилися в готелі Беверлі-Хіллз на минулих вихідних, ми сиділи перед каміном, просто розмовляли годинами, і я сказала: "Моя бабуся сказала мені, що ти по-справжньому живеш, коли займаєшся сексом перед каміном", і ми зайнялися сексом перед каміном на її честь".
Олівія Вайлд і секс із колишнім
Зірка телехіта "Доктор Хаус" Олівія Вайлд відкрито розповіла про своє (не)сексуальне життя з колишнім Тао Русполі. Актриса в якийсь момент їх стосунків відчула, що її інтимний орган "помер".
"Ви можете брехати своїм родичам за різдвяною вечерею і розповідати їм, що вдома все просто чудово. Але ви не можете брехати своїй вагіні", - наголосила Вайлд.
Пізніше Вайлд додала, що "іноді ваша вагіна вмирає", що сигналізує про те, що час йти від партнера. Мовляв, чоловіки не єдині, хто може думати своїми геніталіями.
Кейт Бланшетт і секспросвіта через кіно
Кейт Бланшетт розповіла про першу сцену сексу, яку вона побачила, і як вона щось змінила в її дитячій голові.
"Я пам'ятаю, як вперше побачила сцену сексу. Мої батьки взяли мене в кіно, коли я була, здається, в третьому класі. Там грав Джин Вайлдер, це був фільм "Срібна смуга". Він був з цією жінкою в потязі, тікав від закону і був поранений. Вона почала його цілувати. А він сказав: "Взагалі-то, мені болить тут і тут", і я подумала: "До чого це все?". І вона (жінка - ред.) почала розстібати йому сорочку. Я раптом відчула, як сідниці моєї матері стискаються поруч зі мною. І я подумала: "Ооо, я теж цього хочу", – пригадала актриса Кейт Бланшетт.
Вілл Сміт і нудота від оргазмів
У своїй книзі спогадів "Will" актор Вілл Сміт розповів про те, що мав неординарну психосоматичну реакцію в юності – його нудило від оргазмів. Почалося це після того, як актора кинула кохана і він вирішив спати з купою жінок.
"У мене був секс зі стількома жінками, і це настільки суперечило суті мого єства, що в мене розвинулася психосоматична реакція на оргазм. Я в буквальному сенсі відчував блювотні позиви, а іноді навіть блював", – поділився 56-річний Сміт.
Нагадаємо, нещодавно ТаблоID збирав факапи зірок з нарядами. Виявилося, що сукні от кутюр теж можуть рватися, причому прямо на хідниках.
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