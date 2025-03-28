Меган Фокс стала мамою вчетверте, а батько дитини розсекретив її стать. Відео

Голлівудська актриса Меган Фокс стала мамою вчетверте. 27 березня зірка народила дівчинку, яка стала її першою спільною дитиною з екснареченим, 34-річним репером Machine Gun Kelly.

Радісну новину музикант повідомив у своєму Instagram, поділившися чорно-білим відео, де тримає крихітну руку доньки.

"Вона нарешті тут! Наше маленьке небесне зернятко", — написав він у дописі.

Колишній актриси навідався до їхньої першої спільної дитини Фото Instagram

38-річна знаменитість вже виховує трьох синів від колишнього чоловіка, актора Браяна Остіна Гріна — 12-річного Ноа, 11-річного Боді та 8-річного Джорні. Machine Gun Kelly, справжнє ім'я якого Колсон Бейкер, є батьком 15-річної Кейсі від попередніх стосунків.

Роман Фокс і Бейкера розпочався у 2020 році, а у січні 2022-го пара оголосила про заручини. Вже у 2024-му Меган зізналася, що при надії. Однак їхні стосунки неодноразово переживали кризу, і наприкінці того ж року стало відомо про остаточний розрив. За інформацією, акторка вирішила розійтися після того, як запідозрила коханого у зрадах.

Нещодавно інсайдери розповідали, що Меган хоче повну опіку над дитиною.

Ця вагітність була для зірки особливо емоційною. У 2022 році вона втратила дитину. Про цей досвід вона написала у своїй книзі віршів та зізналася, що це був один із найважчих моментів у її житті Фото Getty Images

Тим часом колишній чоловік Фокс Браян Остін Грін опублікував скріншот особистого листування з Machine Gun Kelly, у якому музикант обурювався через те, що актор цікавився народженням дитини, пише People.

"Досить питати, коли народиться наша дитина. Ти що, федерал? Припини дзвонити журналістам і зосередься на вибаченнях, які ти винен мені за те, що вимовив моє ім'я на людях. Ти вибрав не той час, щоб боротися з "дитиною актором". Повертайся до реклами пластівців", — написав Бейкер у приватному повідомленні.

Грін, своєю чергою, відреагував іронічно.

"Я не знав, що бути "дитячим актором" — це щось погане. Лео, обережно. Він може прийти за тобою далі", — підписав він скриншот, натякаючи на свою ранню акторську кар’єру та, ймовірно, звертаючися до ДіКапріо.

Браян Остін відреагував на повідомлення Колсона Скрін від People

До речі, зараз в експодружжя непогані стосунки. Браян Остін підтримує колишню дружину і засуджує поведінку MGK.

А ще у мережі Колсона називали занадто власницьким і аб'юзером через подарунок, який він зробив Меган.

Поки що невідомо, як саме репер буде брати участь у батьківстві та як до цього ставиться Фокс.