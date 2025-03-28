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Меган Фокс стала мамою вчетверте, а батько дитини розсекретив її стать. Відео

Карина Тімкова - 28 березня, 10:04

Голлівудська актриса Меган Фокс стала мамою вчетверте. 27 березня зірка народила дівчинку, яка стала її першою спільною дитиною з екснареченим, 34-річним репером Machine Gun Kelly.

Радісну новину музикант повідомив у своєму Instagram, поділившися чорно-білим відео, де тримає крихітну руку доньки.

"Вона нарешті тут! Наше маленьке небесне зернятко", — написав він у дописі.

Меган Фокс народила доньку від колишнього

Колишній актриси навідався до їхньої першої спільної дитини

Фото Instagram

38-річна знаменитість вже виховує трьох синів від колишнього чоловіка, актора Браяна Остіна Гріна — 12-річного Ноа, 11-річного Боді та 8-річного Джорні. Machine Gun Kelly, справжнє ім'я якого Колсон Бейкер, є батьком 15-річної Кейсі від попередніх стосунків.

Роман Фокс і Бейкера розпочався у 2020 році, а у січні 2022-го пара оголосила про заручини. Вже у 2024-му Меган зізналася, що при надії. Однак їхні стосунки неодноразово переживали кризу, і наприкінці того ж року стало відомо про остаточний розрив. За інформацією, акторка вирішила розійтися після того, як запідозрила коханого у зрадах.

Нещодавно інсайдери розповідали, що Меган хоче повну опіку над дитиною.

Меган Фокс стала мамою вчетверте

Ця вагітність була для зірки особливо емоційною. У 2022 році вона втратила дитину. Про цей досвід вона написала у своїй книзі віршів та зізналася, що це був один із найважчих моментів у її житті

Фото Getty Images

Тим часом колишній чоловік Фокс Браян Остін Грін опублікував скріншот особистого листування з Machine Gun Kelly, у якому музикант обурювався через те, що актор цікавився народженням дитини, пише People.

"Досить питати, коли народиться наша дитина. Ти що, федерал? Припини дзвонити журналістам і зосередься на вибаченнях, які ти винен мені за те, що вимовив моє ім'я на людях. Ти вибрав не той час, щоб боротися з "дитиною актором". Повертайся до реклами пластівців", — написав Бейкер у приватному повідомленні.

Грін, своєю чергою, відреагував іронічно.

"Я не знав, що бути "дитячим актором" — це щось погане. Лео, обережно. Він може прийти за тобою далі", — підписав він скриншот, натякаючи на свою ранню акторську кар’єру та, ймовірно, звертаючися до ДіКапріо.

Колишні Меган Фокс показали публічну суперечку

Браян Остін відреагував на повідомлення Колсона

Скрін від People

До речі, зараз в експодружжя непогані стосунки. Браян Остін підтримує колишню дружину і засуджує поведінку MGK.

А ще у мережі Колсона називали занадто власницьким і аб'юзером через подарунок, який він зробив Меган.

Поки що невідомо, як саме репер буде брати участь у батьківстві та як до цього ставиться Фокс.

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