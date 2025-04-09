Наречена Браяна Остіна Гріна показала усіх його синів від Меган Фокс на спільному фото
Наречена американського актора Браяна Остіна Гріна, танцівниця Шарна Берджес поділилася ніжними світлинами, на яких зображена їхня велика родина.
На першому фото, опублікованому в Instagram, Браян Остін разом із синами від Меган Фокс, а саме з 12-річним Ноа, 11-річним Боді й 8-річним Джорні позував у кафе.
До них також приєдналась обраниця актора та їхній спільний 2-річний нащадок Зейн, якого татко тримав на руках. Усі брати поласували морозивом.
В Браяна Остіна також є 23-річний син Кассіус від колеги з "Району Беверлі-Хіллз" Ванесси Марсіл. А нещодавно актор заявив, що більше не хоче дітей і зробив вазектомію.
Тим часом Меган Фокс народила доньку від свого колишнього бойфренда, репера Machine Gun Kelly, якого підозрюють у зрадах. До речі, Грін публічно засуджує музиканта і підтримує ексдружину.
Нагадаємо, з акторкою Браян Остін розлучився в 2015-му після 11 років спільного життя.