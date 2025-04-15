"Перша серйозна операція": 51-річний Браян Остін Грін повідомив, чому потрапив до лікарні
Американський актор та багатодітний батько Браян Остін Грін записав відео для свого Instagram, пояснивши, куди на деякий час пропав. Виявляється, зірка "Району Беверлі-Хіллз" зробили термінову операцію.
"Минулого тижня мені почав боліти живіт, і зрештою я потрапив до відділення невідкладної допомоги з перфорацією апендикса. Він не розірвався, але міг уже ось-ось", - розповів 51-річний Браян.
Зі слів актора, він спочатку звертався до відділень невідкладної допомоги кількох медзакладів поблизу його дому, але всі вони були переповнені. Грін щиро подякував персоналові лікарні Providence-Cedars Sinai, де його зрештою прийняли та одразу відправили на операційний стіл.
"Я на шляху до одужання. Це не легкий процес. Це моя перша операція - перша серйозна операція", - зізнався чоловік.
Нагадаємо, торік Браян розказав, що зробив собі вазектомію, мовляв, маючи п'ятьох нащадків, вирішив "зачинити крамничку". Як відомо, актор має сина Кассіусі від колеги за "Районом Беверлі-Хіллз" Ванесси Марсіл, трійко хлопців - Ноа, Боді та Джорні - від шлюбу з Меган Фокс та наймолодшого, Зейна від нареченої, Шарни Берджес, із якою був у парі на американських "Танцях з зірками".
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