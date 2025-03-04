Чималі аліменти та зустрічі під наглядом: джерела розказали, яким Меган Фокс бачить майбутнє батьківство Machine Gun Kelly

Фото Getty Images

Американська акторка Меган Фокс перебуває на останніх термінах вагітності своєю четвертою дитиною, чиїм батьком є її екснаречений, співак Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly). І у той час, як останній ще сподівається на щасливе возз'єднання, майбутня мама готується вирішувати питання про аліменти та опіку в юридичній площині.

Про це розказали джерела Lawyer Monthly.

38-річна Меган хоче мати повну опіку над майбутнім сином або донькою. Ба більше, вона би воліла зафіксувати це на папері ще до його або її народження.

Реклама:

"Меган хоче, аби MGK був великою частиною життя її дитини - але зараз її позиція жорстка", - зазначив інсайдер.

Меган Фокс і Machine Gun Kelly розійшлися невдовзі після оголошення про вагітність. Подейкували, акторка знайшла в телефоні 34-річного нареченого листування з іншими жінками Фото Getty Images

Зокрема Фокс прагне врегулювати структуру майбутньої фінансової підтримки нащадка. Статки Колсона оцінюються в 25 мільйонів доларів, тож акторка розраховує на немалі аліменти. А от чи довірятиме вона малюка батькові - щодо цього в неї є сумніви.

"Вона не вважає, що MGK здатен дбати про маленьку дитину. У нього стиль життя рокзірки, гастроює та затримується на студії допізна", - пояснив інформатор.

Тому Меган бажає, щоби зустрічі екса з їхнью дитиною відбувалися під наглядом. Імовірно, це буде няня, яку вона вибере.

"Якщо він не погодиться на всі вимоги Меган, кажуть, вона навіть може спробувати обмежити його в побаченнях (з дитям)", - вважають джерела.

Дитина колишньої зіркової пари вже ось-ось має з'явитися на світ Фото Getty Images

Нагадаємо, з батьком трьох своїх старших дітей, Браяном Остіном Гріном Фокс не одразу досягла порозуміння після розлучення. Меган публічно звинувачувала актора в тім, що він намагається виставити її "відсутньою матір'ю". А от із приводу аліментів колишні не сварилися.

Як відомо, зараз у Фокс та Гріна дуже добрі стосунки, зірка "Району Беверлі-Хіллз" висловлює підтримку ексдружині та засуджує поведінку MGK щодо неї.