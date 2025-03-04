Чималі аліменти та зустрічі під наглядом: джерела розказали, яким Меган Фокс бачить майбутнє батьківство Machine Gun Kelly
Американська акторка Меган Фокс перебуває на останніх термінах вагітності своєю четвертою дитиною, чиїм батьком є її екснаречений, співак Колсон Бейкер (Machine Gun Kelly). І у той час, як останній ще сподівається на щасливе возз'єднання, майбутня мама готується вирішувати питання про аліменти та опіку в юридичній площині.
Про це розказали джерела Lawyer Monthly.
38-річна Меган хоче мати повну опіку над майбутнім сином або донькою. Ба більше, вона би воліла зафіксувати це на папері ще до його або її народження.
"Меган хоче, аби MGK був великою частиною життя її дитини - але зараз її позиція жорстка", - зазначив інсайдер.
Зокрема Фокс прагне врегулювати структуру майбутньої фінансової підтримки нащадка. Статки Колсона оцінюються в 25 мільйонів доларів, тож акторка розраховує на немалі аліменти. А от чи довірятиме вона малюка батькові - щодо цього в неї є сумніви.
"Вона не вважає, що MGK здатен дбати про маленьку дитину. У нього стиль життя рокзірки, гастроює та затримується на студії допізна", - пояснив інформатор.
Тому Меган бажає, щоби зустрічі екса з їхнью дитиною відбувалися під наглядом. Імовірно, це буде няня, яку вона вибере.
"Якщо він не погодиться на всі вимоги Меган, кажуть, вона навіть може спробувати обмежити його в побаченнях (з дитям)", - вважають джерела.
Нагадаємо, з батьком трьох своїх старших дітей, Браяном Остіном Гріном Фокс не одразу досягла порозуміння після розлучення. Меган публічно звинувачувала актора в тім, що він намагається виставити її "відсутньою матір'ю". А от із приводу аліментів колишні не сварилися.
Як відомо, зараз у Фокс та Гріна дуже добрі стосунки, зірка "Району Беверлі-Хіллз" висловлює підтримку ексдружині та засуджує поведінку MGK щодо неї.
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