"4 роки тому прийшла в наші життя": Меган Маркл поділилася рідкісними фото їхньої з Гаррі доньки

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4-го травня свій четвертий день народження святкує принцеса Лілібет Діана, молодша онучка британського короля Чарльза ІІІ.

Мама дівчинки, дружина принца Гаррі Меган Маркл присвятила іменинниці допис у Instagram та поділилася двома чорно-білими фото: свіжим та архівним, із новонародженою Лілі.

"Із днем народження нашу прекрасну дівчинку! В цей день чотири роки тому вона прийшла в наші життя - і тому кожен день є світлішим і кращим", - зізналася 43-річна герцогиня Сассекська.

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Меган Маркл для привітання донечці обрала ч/б фото (але ми вже знаємо, що Лілі успадкувала від тата руде волосся) Фото з Instagram Маркл

Нагадаємо, на початку травня 6 років виповнилося первістку Меган та Гаррі, Арчі Гаррісону. Тоді Маркл теж запостила кілька фото хлопчика.

Як відомо, в офіційних акаунтах палацу вже кілька років поспіль не публікують привітань із днем народження Арчі та Лілібет.

Подейкують, Маркл уже стала побоюватися, що діти, ставши дорослими, звинувачуватимуть її в тім, що опинилися осторонь від королівської родини. А ще кажуть, що принц Гаррі не в захваті від того, що дружина, подавшись у лайфстайл-блогерки, стала активно показувати сина і доньку в мережі, хоч і приховуючи обличчя. Нещодавно ж з'явилася світлина, де риси малих можна більш-менш роздивитися.